الدماء والماء وكأس العالم

آراء

قالوا قديماً «الدم لا يمكن أن يتحول إلى ماء»، هو ما يعني أن صلة الدم أقرب، وأن هذه الصلة لا تسقط بالتقادم ولا تتبخر كما الماء والهواء، وأنها تبقى طول العمر في عهدة أصحابها، وعلى رقبة أبنائها، فضل ونعمة وممارسة وواجب وسلوك. هكذا هي الدماء التي لا يمكن أن تتحول إلى ماء في كأس العالم بقطر، وهكذا وعندما فازت المملكة العربية السعودية على بطلة العالم «الأرجنتين» ومعها أعظم لاعب في التاريخ ليونيل ميسي، انتفضت الأمة عن بكرة أبيها، وظلت عيون الجماهير العربية من محيطها الهادر إلى خليجها الثائر معلقة بالشاشات، ومتعلقة بفرصة للأخضر وأخرى للأزرق، حتى انتهت المباراة بفوز المنتخب السعودي الشقيق بهدفين مقابل هدف في «ريمونتادا» تاريخية بعد أن كان المنتخب الأرجنتيني متقدماً بهدف. هكذا جرت الدماء العربية في العروق من جديد، واكتست الشوارع في العواصم والمدن والقرى والنجوع باللون الأخضر، لون العلم السعودي الخالد، وما أن فازت المغرب على المنتخب البلجيكي المصنف الثاني عالمياً بهدفين دون مقابل، حدث نفس الشيء، أصبحت الأماني ممكنة، وأن فريقين عربيين ربما يصلان إلى الدور الـ «16»، بالشرف وباللعب النظيف، وبالمستوى اللائق الذي يضع التيجان فوق رؤوسنا العربية، والنياشين على صدور بلادنا التي كسرتها الهزائم. هكذا هي الأمة، وتلك هي الدماء العربية التي جرت مرة أخرى في الشرايين، وهكذا انتفض السكون من فوق الرماد، وخرجت الروح الفضفاضة من الجسد المهمل منذ سنوات، هل هو المشروع العربي الذي مازلنا نبحث له عن أب شرعي؟ هل مازال هذا المشروع حياً يُرزق بعد الذي شاهدناه في مونديال قطر؟ وهل آن الأوان لكي نبدأ المشروع وفي أيدينا حقيقة كأس العالم وكيف أن العرب أثبتوا أنهم على قلب رجل واحد مهما فرقتهم الأيام والليالي، ومهما باعدت بينهم الحدود، ومهما انكسرت دولة أو اختلفت مع شقيقة لها؟ طالما تحدثنا في العديد من المواقع عن مشروع عربي يكون التعليم في قلبه الحي، ولطالما طالبنا بأن ينطلق هذا المشروع من العقل وليس من النوايا الطيبة أو العواطف الجياشة، وأن تكون ملامحه واضحة لكل عربي ولكل متربص بواقعنا الذي يحزننا أن نراه هكذا متشرذماً، منكفئاً، منكسراً على هزائمه، وقلنا إن هناك أمماً تخطط لإضعافنا، ومشاريع إقليمية تحاول النيل من عزتنا وكرامتنا واستقلالنا، وأكدنا أنه لا مفر من هذا المأزق إلا بمشروع موازٍ لتلك المشاريع، مشروع عربي يضع في الاعتبار أن مستقبل هذه الأمة في يد بنيها وليس مرتهناً للخارج، وأن حاضرها هو صنوانها الذي تعمره أياديها وليس أيادي الغير. هكذا هي الحقيقة، مشروع عربي لا يحتاج لأب على طريقة أطفال الأنابيب، فكل مواطن عربي هو أب شرعي لهذا المشروع، وكل مواطن عربي هو سكن وروح وجسد وكيان لهذا المشروع، وكل مواطن عربي هو أصل وجذر وفرع وحياة ممتدة عبر آلاف السنين وحتى الآن. لماذا إذاً لا نبدأ الآن؟ لماذا إذاً لا نستغل تلك الفرصة الذهبية التي رفعت غبار السنين عن المعدن العربي الأصيل، عن الروح العامرة بالإيمان، عن الواقع الذي مهما شغلتنا عنه الهموم سيظل أمراً واقعاً، عن المستقبل الذي رغم تغافلنا عنه فإنه لن يأتي إلا وأيدينا في أيدي بعضنا البعض، نسبح سوياً بحمد الله، على نعمة التواصل التي لم تنقطع بيننا، وعن الحبل السري الذي مازال يصل الرحم بالرحم، والقلب بالقلب. لا يهم أي لهجة تتحدث، ولا يهم أي مخارج ألفاظ قد تحول بيننا عندما تسيطر المحلية والقطرية والمناطقية والعزلة اللعينة على ثقافتنا الدخيلة، في النهاية لا يصح إلا الصحيح، وفي البداية انظروا كيف كشف المنتخب السعودي السر، وكيف كان للوغاريتم المعقد أن تنحل رموزه، وتتضح أساريره، وتنتفض معالمه ليعلن: أن في العالم أمة اسمها العرب.