«فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله»

آراء

يتعرض المرء في بعض الأحيان إلى نوع من الظلم والإجحاف، أو إحساسه بالغبن في بعض المواقف خلال مسيرته في شتى مجالات الحياة سواءً كانت الاجتماعية أو العملية والمهنية، مما يجعله يدور في دائرة مفرغة تحوّله إلى وضع الاستعداد لرد الاعتبار أو الانتقام، وهذا رد فعل بيولوجي طبيعي عند التعرض للظلم، كما أنّ استمرار الإحساس بالظلم قد يبقيه غير مبالٍ لتحسين أدائه أو قد يؤدي عمله بامتعاض، ويُفقده شعور الاستمتاع بالحياة. أدرك علماء النفس أهمية الرضا عن النفس حيث اتضح أنّ هنالك علاقة بين العفو والتسامح من جهة وبين السعادة والرضا من جهة أخرى، وقد كشفت الدراسات أن من يعوّد نفسه على التسامح باستمرار لا يحدث له توتر نفسي أو ارتفاع في ضغط الدم، وبالتالي تحدث له راحة في أداء عضلة القلب، كما أنّه يقلل من القلق الناتج عن التفكير في الانتقام. هذا ويجب أن يعمل المرء على تحصين نفسه من ردود الأفعال اللامسؤولة، والتّحلي بالصبر عند التعرض للظلم حتى يتم التحكم بالمشاعر الانفعالية، وتهيئة النفس للتعامل في مثل هذه الظروف، والعمل على تأدية المهام والمسؤوليات بأمانة وصدق وإخلاص، فلا نسعى إلى الانتقام بل نفكّر بتحقيق النجاح فهو أفضل صور الانتقام وأكثرها إيجابية، وفي النهاية حتماً تتحقق عدالة السماء وينتصر المظلوم، فلن يدوم قهر ولا يستمر ظلم. على الصعيد الشخصي وكغيري من البشر فقد شعرت في بعض الأحيان بهذا الشعور، وقد أكون دخلت في تلك الدائرة المفرغة أحياناً، ولن أخوض في تلك التجارب، ولكن بالمقابل ما أدهشني هو عُمق معنى الآية رقم 40 في سورة الشورى (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ)، فمن عفا عمّن أساء إليه وهو قادر على عقوبته ابتغاء وجه الله، فأجر عفوه ذلك يقع على الله، والله كريم في العطاء؛ لذا آثرت على نفسي بالعفو والصفح لكل من أساء إليّ ابتغاء وجه الله الكريم، حتماً وبلا شك وبكل يقين سيُجزل الله العطاء لي وللعافين عن الناس. أخيراً وليس آخراً؛ لنا في قصة سيدنا يوسف (عليه السلام) دروس وعبر كثيرة، حيث تعرض لكثير من الظلم، ولكنه صبر ولم يستسلم، وعفا وأصلح، وبالتالي نصره الله وجعله عزيز مصر، فثق دائماً بالله فإنّك حتماً ستنتصر، وبالعفو والصفح تُغفر الذنوب، وتَصفو النُفوس، وينقلب الأعداء إلى أصدقاء، فيسود التسامح بين أفراد المجتمع. والله ولي التوفيق