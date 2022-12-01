قطر تتحدى المستحيل

آراء

لقد نجحت قطر في أن تجعل العالم بأسره يقف احترامًا لها، بعدما وضعت لمستها الخاصة على أهم حدث رياضي عرفته البشرية ألا هو كأس العالم لكرة القدم، وبين تنظيم مبهر وإجادة تامة للتجهيزات أطل علينا كأس العالم بثوبه العربي الجديد وليجتمع مشجعو ومحبو كرة القدم من جميع دول العالم لأول مرة على أرض عربية. ومنذ فترة ليست بالبعيدة، أطلق المشككون في الإعلام الغربي أكاذيبهم حول مدى قدرة قطر تلك الدولة العربية على تنظيم فعاليات بطولة كأس العالم، وأن العرب سوف يتسببون في تشويه ذلك الحدث الرياضي، فجاء الرد السريع من قطر فعلًا وليس قولًا، فالتنظيم لم يغب عن أدق تفاصيل البطولة، وكانت الجودة والإجادة معايير للتنفيذ، وها نحن قد حصدنا النتيجة والتي جاءت في صف الدولة الشقيقة قطر، فلقد أشاد جميع الحضور من مختلف الجنسيات بمستوى التنظيم، حتى أن البعض وصفه بأن كأس العالم المقامة بقطر قد تكون الأفضل في تاريخ تلك البطولة منذ نشأتها. أعتقد أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر كان يدرك جيدًا بالتحديات التي تواجهه، وأنه يحمل على عاتقه مسؤولية في غاية الخطورة، فقطر باتت تمثل جميع دول العرب في ذلك المحفل الرياضي الذي يتابعه العالم عن كثب، ولذلك فهو كان بين خيارين الأول منهما يوجب عليه أن يجعل نفسه وبلده في تحد مع جميع ممن شككوا في قدرة بلاده على تنفيذ فعاليات البطولة، أما الخيار الثاني فكان كيف سيتم إنجاح البطولة، والحقيقة أنني وبالوقائع الملموسة أجد أن أمير قطر قد نجح وبجدارة في الفوز بالتحدي، أما عن الخيار الثاني فأعتقد أن قطر اختارت لنفسها أن تظهر للعالم أجمع بتراثها وثقافاتها ولعل هذا ما شهدناه في التجهيزات مثل استاد البيت وتميمة البطولة وغيرها من الأشياء، ليجعل العالم أجمع يتعرف على ثقافة العرب وحضاراتهم. وأما الحدث الأجمل والأروع بالبطولة فهو وقوفنا إلى جانب بعضنا البعض كأخوة عرب من جميع البلدان، مناصرين قطر حين هاجمها الغرب، وشاركنا بكل رقي في تشجيع منتخباتنا.