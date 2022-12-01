آراء

عاصرت شموخ القومية العربية وأحسست بقوتها وكانت مصدر فخر لكل من ينتمي الى هذه الامة وخاصة في الغربة حيث يكفي القول انك عربي لتلقى الاحترام والتبجيل. وأعيش الآن عصر التفرقة والاقليمية والعصبية والمذهبية مما جعل كلمة انا عربي مرادفة الى انا ارهابي. اعتقد كما يعتقد كثير غيري أن القمم العربية لم ولن تحل اي خلاف او نزاع وحلمي مستوحى من اقتراح للشيخ جابر الاحمد طيب الله ثراه عندما اقترح انشاء محكمة اسلامية لفك النزاعات فحلمت انه اولى انشاء محكمة عربية لتفصل بالخلافات العربية وبذلك نمنع التدخلات الاجنبية التي تزيد الخلاف خلافا بدل حله كما نمنع الحرب الاعلامية والاقتصادية والاجتماعية على ان يكون للقضاة حصانة تامة في جميع الدول العربية وان تكون هذه المحكمة من قضاة عرب ومعهم قضاة عالميون وان تكون قراراتها ملزمة ومن لا يلتزم بهذه القرارات يعاقب من جميع الدول الاعضاء. هذا حلم من أحلامي ولا أدري ما هو الحلم القادم.