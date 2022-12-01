الدستور أم وثيقة القيم؟

آراء

نصت المادة 6 من الدستور على أن نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور. كما نصت المادة 7 على أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، إلا أن لجنة الظواهر السلبية ومن الواضح أن لها رأيا آخر والتي ما إن سنحت فرصة أو مناسبة ترفيهية للمواطنين في التنفيس عن طاقاتهم وضغوطات الحياة حتى سارعت في تعكير صفوهم، كما أن وثيقة القيم بدأت ملامحها تتشكل وتظهر على الساحة بشكل لافت وبهدوء وسلاسة كون أن مؤيدين ما جاءت بها الوثيقة من بنود هم من يشكلون رقما صعبا داخل قبة عبدالله السالم وسط صمت مريب من نواب مجلس الأمة المحترمين والملتزمين بما نصت عليه مواد الدستور من خلال لجنة الظواهر السلبية، كذلك صمت الحكومة يشكل هاجساً مرعباً لدى كل وسطي ملتزم بمدنية الدولة التي عشنا وعاش اجدادنا على عدم فرض وصايا على المجتمع الكويتي والذي يعرف حدوده وما له وما عليه. إن كانت الحكومة تتجنب الصدام مع بعض النواب المتشددين عليها إذن أن لا تضع حريات الشعب كبش فداء وضحية لأهواء هؤلاء النواب تحت ذريعة (يبا شلنا بعوار الراس سو إللي يبونه) فتارة نجد هذه اللجنة تتدخل في ندوات ليبرالية أو ملتقى نسائي ثقافي أو شعائر دينية للمقيمين وتارة في رياضيات ومسابقات وحفلات ترفيه وتركوا خلف ظهورهم أهم ظاهرة سلبية وهي تزويرالجنسية وحلب خيرات الدولة وانتشار المخدرات والعنف وأصبح جل اهتمامهم (شورت رجل في ممشى... تنورة فتاة في مجمع... ماراثون مختلط..). ان حريات الشعب غير قابلة للمساومة سواء من الطرف الحكومي او النيابي والدستور الذي كفل الحريات وكفل حق التأييد والاعتراض، ولم تنص مادة من المواد ان نكون تحت رحمة لجنة الظواهر ورحمة ووثيقة القيم لأن الوصاية مرفوضة ودستورنا من نحتكم اليه ولا صوت يعلو على صوت الدستور.