«الدِّين أفيون الشُّعوب»!

الاخيرة

في لقاء إعلامي مع ماركسي كويتيّ عتيد - تغيَّر الزمن وسقطت الشيوعية وهو لم يتغيَّر - أفاد بأنّ «الماركسية» ليست معادية للأديان وأن كارل ماركس قال: «إنَّ الدين أفيون الشعوب»، كون أنّ الأفيون آنذاك كان يستخدم علاجاً (قد يقصد «المورفين» المسكِّن وهو أحد مشتقات «الأفيون»)، ومن ثمَّ فالمعنى الصحيح للجملة حسب فهمه هو أنَّ الدين كحال الأفيون فيه علاج لهموم البسطاء والفقراء من الشعوب!...

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لا أعتقد على الإطلاق أن المفكر كارل ماركس الذي كتب تلك الكلمات عام 1843 كان يقصد بتشبيه الدين بالأفيون الأمر الجيد والعلاج الناجع للشعوب، إذا ما علمنا أن الحرب القذرة أي حرب فرض الدول الاستعمارية الغربية «آفة الأفيون» على الشعب الصيني «1839 -1842» قد انتهت قبل عام، ولا أعتقد أن هناك شتيمة لكارل ماركس أكبر من القول إنه كان يشاطر القوى الاستعمارية رأيها بأن الأفيون جيد للشعوب.

ومعروف أن الاتحاد السوفييتي والصين وبقية الدول الشيوعية لم تر أن تلك الجملة كان يقصد بها ماركس مدح الدين كي تحذو حذوه، بل قامت بمحاربة التوجهات الدينية وأهملت أماكن العبادة!

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الحقيقة أن سبب تسليط الضوء الباهر على تلك الجملة القصيرة التي قصد بها ماركس الدين المسيحي في أوروبا الذي يهاجمه الإسلام السياسي بأكثر من تلك الجملة اليتيمة، ولا يقصد ماركس بتلك الجملة الدين الإسلامي أو البوذي أو الهندوسي.. مما لا يعلم ماركس عنها شيئاً، هو أن الغرب وجد أنّ من الأسهل محاربة الشيوعية لدى الشعوب الإسلامية لا كحركة سياسية تؤمن بديكتاتورية الطبقة العاملة، كون شعوبنا لا تمانع - في الأغلب - من أن تُحكم بالديكتاتورية، ولا كنهج اقتصادي يؤمن بالتأميم والقطاع العام وسيطرة الدولة على وسائل الإنتاج، كون أغلب شعوبنا فقيرة لا تمانع كذلك تأميم ممتلكات الأغنياء بل تفرح لذلك، لذا وجد الغرب أن الأسهل استخدام «الدين» كوسيلة فاعلة لمحاربة الشيوعية، من منظور أن الغرب مؤمن، لذا خلق ودعم حركات الإسلام السياسي، والشرق ملحد ولم يقل أحد لشعوبنا الساذجة أن الغرب والشرق علمانيان يؤمنان بفصل الدين عن الدولة، وأن عدد الملحدين في الغرب لا يقل عن عدد الملحدين في الشرق وأننا لو نظرنا للشعوب لوجدنا أن المسلمين في الاتحاد السوفييتي أكثر كثيراً من المسلمين في الولايات المتحدة، وأن أحزاب الإسلام السياسي أدوات طيّعة في يد الغرب، فعندما أرادهم حلفاء لمحاربة السوفييت في أفغانستان كانوا خير الحلفاء، وعندما أرادهم بعد سقوط الشيوعية أعداء كانوا شر الأعداء وفي الحالتين كانوا يخدمون مَنْ خلق ودَعَم أحزابهم!

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آخر محطة:

1 - يقال إن ما دمر الاتحاد السوفييتي وأنهى الشيوعية هم عملاء أُمروا بوضع الرجال غير المناسبين من معدومي الكفاءة والأمانة والذكاء في المناصب القيادية، وللعلم هذا ما تقوم كثير من أنظمة العالم الثالث دون الحاجة لـ... العملاء!

2- وسبب رئيسيّ آخر أدى لتدمير الشيوعية هو تبني الأذكياء من أعدائها سياسة «العمل من خلال خطة العدو» أي زرع أنظمة ومنظمات قمعية إبادية إرهابية تدَّعي «الماركسية» لتعمل على تلطيخ سمعة الماركسية وتكرّه الشعوب بها، وقد استخدم - ومازال- ذلك النهج لتدمير الأحزاب القومية والإسلامية والمنظمات الفلسطينية.

