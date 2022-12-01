الركراكي: فرصة التأهل في أيدينا

دوليه

أكد مدرب المغرب وليد الركراكي جاهزية «أسود أطلس» لمواجهة كندا اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة. وأشار الركراكي في المؤتمر الصحافي قبل اللقاء، إلى أن المنتخب المغربي قدم مباراة كبيرة أمام بلجيكا، ولكنه أغلق هذه الصفحة للتركيز في لقاء كندا. وأضاف: «فرص تأهلنا لدور الستة عشر للمونديال أصبحت في أيدينا، فعلينا الفوز على كندا للصعود رسمياً.. نحترم كثيراً كندا ولن نتهاون أمام المنافس ولدينا دوافع أقوى للتأهل». وأكد أنه يجب التفكير بطريقة إيجابية والبحث عن تحقيق الفوز وحسم النقاط الثلاث لدخول التاريخ والعبور لدور الستة عشر، مؤكداً: «جئنا إلى كأس العالم من أجل الصعود ومواصلة المشوار وعلينا أن نقاتل للفوز على كندا وحسم الصعود». وعن احتمالية مواجهة إسبانيا في ثمن النهائي؛ أشار إلى أنه لا يفكر سوى في لقاء كندا وحسم التأهل موضحاً أن المنتخب المغربي حال تأهله سيصعد على حساب كرواتيا أو بلجيكا. وأكد أن المنتخب المغربي حال تأهله سيكون قادرا على مواجهة أي منافس لأنه بالفعل لعب ضد منتخبات كبيرة في مرحلة المجموعات.