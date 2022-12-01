هازارد: فيرتونخين سيضربني إذا فكرت في التشاجر معه

دوليه

سخر إيدين هازارد، نجم منتخب بلجيكا من الأنباء التي ترددت بشأن اشتباكه مع زميله يان فيرتونخين بعد الخسارة أمام المغرب بهدفين، في الجولة الثانية من دور المجموعات. قال هازارد في مؤتمر صحافي أول من أمس «لم يحدث شيء في غرفة خلع الملابس بعد مباراة المغرب، لقد تحدث المدرب فقط، وناقشنا ما قاله في جلسة بين اللاعبين». وأضاف نجم ريال مدريد ضاحكا «لم أتشاجر مع فيرتونخين، لست غبيا لأفعل ذلك، فهو أضخم مني بكثير، وإذا فكرت في التشاجر معه سيضربني». وكشف إيدين «لقد استفسر مني فيرتونخين عن ما قلته بشأنه، ورددت عليه ضاحكا بأنه لم يعد سريعا، واتفق معي فيما قلته.. زملائي يعرفون أنني أحب الضحك، ولكن بإمكاني أن أكون جادا للغاية في الوقت المناسب». وواصل «لقد تحدثت أيضا مع كيفن دي بروين، فهو يثق الآن في الفريق أكثر من أي وقت مضى». وأشار هازارد «لقد عقد اللاعبون جلسة جماعية، وأكدنا أن الأمل قائم، تتبقى لنا مباراة ضد كرواتيا، علينا أن نخوضها بكل قوة لتحقيق الفوز وحسم التأهل للدور الثاني». وأتم تصريحاته «لقد تبادلنا الحديث في كل الأمور، وقلنا لبعضنا أشياء جيدة وأخرى سلبية، ربما لم تعجب البعض، لكن يبقى الأهم أننا تحدثنا». ويتقاسم منتخبا المغرب وكرواتيا صدارة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، خلفهما بلجيكا 3 نقاط ثم كندا بدون رصيد علمًا بأنها ودّعت المونديال.