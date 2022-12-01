مدرب أميركا فخور بلاعبيه

دوليه

عبر غريغ بيرهالتر مدرب منتخب الولايات المتحدة، عن شعوره بالفخر بلاعبيه بعد التأهل إلى ثمن النهائي. وفاز منتخب أميركا على حساب إيران 1-0 في آخر جولات المجموعة الثانية بدور المجموعات . وقال مدرب أميركا، في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء، إن التأهل كان مستحقاً بعدما بذل اللاعبون مجهوداً كبيراً، وهزوا شباك المنافس. وأوضح أن منتخب بلاده كان بعيداً عن ترشيحات الجميع في حسابات التأهل، ولكنه فخور باللاعبين الذين قاتلوا حتى النهاية. وأشار إلى أن كريستيان بوليستش نجم الفريق لعب دوراً مهماً ليس فقط بسبب تسجيل الهدف، ولكن بمجهوده الوافر، مؤكداً أنه استبدل اللاعب بسبب شعوره بالدوار. وأكد أن المباراة المقبلة ضد هولندا في دور ضمن نهائي المونديال ستكون قوية وصعبة ضد فريق كبير يقوده مدرب صاحب خبرات. وأوضح أن تايلور أدامز لاعب المنتخب الأميركي، يمتلك روح القيادة بسلوك رائع ومميز وأداء قوي داخل الملعب. وبعد 24 عاماً من خسارتها 2-1 في الدور الأول من مونديال 1998 أمام إيران، ثأرت الولايات المتحدة من تيم ملي بهدف نظيف عبرت به إلى الدور الثاني. ويدين الأميركيون بهذا الفوز إلى لاعب تشلسي الإنكليزي كريستيان بوليستش الذي أحرز هدف المباراة الوحيد (38)، وحرم الإيرانيين من أول تأهل في تاريخهم إلى ثمن النهائي حيث تلاقي الولايات المتحدة هولندا.

