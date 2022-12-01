ساوثغيت: حققنا هدفنا الأول

دوليه

أعرب غاريث ساوثغيت مدرب إنكلترا عن سعادته بالتأهل لثمن النهائي، عقب الفوز على ويلز 3-0، أول من امس، في ختام منافسات المجموعة الثانية. وقال ساوثغيت خلال المؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة : سيطرنا على الشوط الأول، لكننا لم نخلق الكثير من الفرص.

وتابع فقدنا التوازن، مع ضغط وسط ويلز. اللاعبون هم سبب نجاح القرارات، وبعد خوضنا الكثير من المباريات وصلنا مرحلة مهمة من الانسجام، رأينا كيف صنع اللاعبون الأساسيون الفارق اليوم خاصة في الشوط الثاني.

وأضاف نريد تسجيل الأهداف من كل مناطق الملعب... كان الهجوم رائعا كما تميز الوسط إذ سيطر على المباراة وضغط بشكل جيد، والدفاع كان جيدا أيضا.

وحول تألق ماركوس راشفورد الذي سجل هدفين من الثلاثية، قال ساوثغيت لقد خاض العديد من التحديات منذ أن قابلته، وقد أصبح لدينا نسخة جديدة من راشفورد، مقارنة بيورو 2020.

وأردف كان يمكنه تسجيل هاتريك هذه الليلة. ناديه سعيد بما يقدمه الآن، ونحن أيضا.

وبين لم أكن أدري بوفاة صديق راشفورد، سمعت الأمر في الخارج، لأني لاحظت أنه لم يحتفل بسعادة كبيرة، وعلمت أنه أهدى الفوز إلى صديقه.

وأكمل مدرب إنكلترا نحن بحاجة إلى القوة والعمق وكان مهما أن يشارك ووكر وفيليبس. سنواجه هجوما مختلفا في المرحلة المقبلة، وقد نحتاج قدرات مختلفة في الخط الخلفي.

واسترسل كل اللاعبين يعرفون دورهم في المنتخب، ولم أخيب أمل أحد بشأن المشاركة في المونديال. كل منهم يعرف تماما ما تحتاجه كل مباراة. وتابع ساوثغيت الفارق بين مستوانا في مونديالي روسيا وقطر يبدو كبيرا. في روسيا كنا نفكر إن كان بإمكاننا الفوز في مباريات إقصائية، لكن اليوم لدينا المزيد من الثقة.

واسترسل حققنا هدفنا الأول وتأهلنا إلى ثمن النهائي، والهدف الثاني الآن أن نحافظ على روح الفريق، والثالث عدم تلقي بطاقات صفراء. واستطرد الكحول ممنوعة هنا وبالتالي لن نتناوله احتفالا بالتأهل لكننا سنحتفل. نشعر بسعادة كبيرة، لكن بعد الراحة سيبدأ العمل الجدي.

وعن مواجهة السنغال في ثمن النهائي قال ساوثغيت شاهدت مباراتهم ضد إيران في سبتمبر الماضي، لكني لم أتابعهم في هذا المونديال، لكن من الآن سنحلل مبارياتهم.

واختتم نعرف بعض لاعبيهم على المستوى الفردي، والمنتخب السنغالي يضم عناصر تلعب في أندية كبيرة في أوروبا. من حيث التصنيف سنكون الفريق المرشح للفوز، لكن هذا لا يعني أننا نغفل خطورة السنغال.

وسجل ماركوس راشفورد (50 و68) وفيل فودن (52) الاهداف لانكلترا.

