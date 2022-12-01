بيلينغهام: سعيد من أجل فودين

دوليه

أوضح نجم المنتخب الإنكليزي جود بيلينغهام، أن فريقه قدم عرضا هجوميا مميزا في الفوز على ويلز 3-0 بختام المجموعة الثانية. وتأهل المنتخب الإنكليزي إلى ثمن النهائي، بعدما تصدر المجموعة، وسيقابل منتخب السنغال وصيف المجموعة الأولى. وسجل ثلاثية إنكلترا ماركوس راشفورد (هدفان)، وفيل فودين.

وقال بيلينغهام في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب انتهاء اللقاء «أعتقد أن ما رأيته في المباراة الأولى كان عرضا هجوميا، وفي الثانية كان دفاعيا، واليوم مزجنا بينهما. كان من الجيد محاصرة ويلز». وأشاد بيلينغهام بزميله راشفورد متحدثا على وجه الخصوص عن هدفه الثاني، فقال «الركلة الحرة في مباراة كهذه وسط الضغط الكبير، ثم الطريقة التي نفذها بها كانت رائعة». وواصل بيلينغهام حديثه عن الخيارات المتعددة في هجوم إنكلترا قائلا «لدينا الكثير من العمق الهجومي أيا كان من يلعب».

واختتم «التغييرات لا تبدل أسلوب الفريق. أنا سعيد حقا لفيل (فودين)، بالنظر إلى الجدل الذي أحاط به في الأيام القليلة الماضية». وكان المدرب ساوثغيت قد تعرض لانتقادات لاذعة من وسائل الإعلام الإنكليزية بعدما احتفظ بفيل فودين على مقاعد البدلاء في مباراة الجولة الثانية أمام منتخب أميركا، التي انتهت بالتعادل 0-0.

