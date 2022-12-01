سانشيز: كنا نطمح إلى الأفضل

دوليه

كشف مدرب منتخب قطر فيليكس سانشيز عن نواياه بشأن مستقبله مع العنابي، عقب الخروج المبكر من الدور الأول في المونديال. وشدد المدرب الإسباني على أن مشواره مع المنتخب القطري لم ينته بوداع كأس العالم. وأكد خلال المؤتمر الصحافي عقب نهاية مباراة العنابي وهولندا، أول من أمس، في ختام دور المجموعات، أنه يتطلع للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023. وحقق منتتخب هولندا فوزا مثيرا على قطر 2-0 في ملعب البيت. وقال سانشيز عن المباراة «ما قدمناه أمام هولندا وفي لقاء السنغال الماضي، يرضيني». وتابع «هدفنا كان التأهل لثمن النهائي، إلا أن الهزيمة الأولى (أمام الإكوادور) أثرت علينا بشدة، وأسهمت في خروجنا من المونديال». واسترسل «كنا نطمح في الظهور بشكل أفضل في كأس العالم على صعيد النتائج لكن الحظ عاندنا». وعن مستقبل العنابي قال «كأس آسيا ستكون بطولة مختلفة عن كأس العالم، وسنستعد لها بأفضل صورة ممكنة».

