كوليبالي: نستحق التأهل

دوليه

أهدى المدافع كاليدو كوليبالي، قائد منتخب السنغال، التأهل إلى أسرة الراحل بابا بوبا ديوب نجم أسود التيرانغا الأسبق. وتأهل منتخب السنغال إلى ثمن النهائي، بعد تخطيه الإكوادور 2-1، في الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى. وحلت (29 نوفمبر) أول من أمس ، الذكرى الثانية لوفاة بابا بوبا ديوب أحد نجوم منتخب السنغال في جيله الذهبي، الذي شارك في كأس العالم 2002. وأكد كوليبالي، خلال المؤتمر الصحافي عقب اختياره رجل المباراة، أن ديوب أحد اللاعبين الذين ساهموا في عشقه لكرة القدم بعطاءه في مشواره الكروي. وأوضح أن: «منتخب السنغال استحق الفوز والتأهل لأنه كان الأكثر فاعلية وتركيزًا، الآن اللاعبون سيحصلون على الراحة بعض الشيء».

