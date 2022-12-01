سيسيه يهدي التأهل إلى ميتسو

دوليه

أهدى أليو سيسيه، مدرب منتخب السنغال، تأهل «أسود التيرانغا» إلى ثمن النهائي، إلى مدربه الأسبق الفرنسي برونو ميتسو، خلال النسخة التي أقيمت في كوريا واليابان.

وقال سيسيه، في المؤتمر الصحافي عقب لقاء الإكوادور (2-1)، إنه بمقدوره إهداء هذا الصعود إلى أشخاص عديدين على رأسهم الراحل برونو ميتسو الذي قاد السنغال للمونديال لأول مرة عام 2002.

وأشار إلى أنه يهدي التأهل أيضًا إلى صديقه الراحل بابا بوبا ديوب الذي تحل اليوم ذكرى وفاته.

وأكد أن المنتخب السنغالي استحق الفوز أمام الإكوادور، موضحًا أنه لجأ لبعض التغييرات في تشكيلة فريقه من أجل تجديد الدماء بجانب وجود أمور تكتيكية دفعته إلى ذلك. وأوضح أن المنتخب السنغالي جاهز لكل السيناريوهات، مشيرًا إلى أن المنتخب الآن بحاجة إلى قسط من الراحة والتركيز قبل لقاء ثمن النهائي السبت المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) تصريحات أخرى لسيسيه، الذي قال «المرحلة المقبلة ستكون هذه مرحلة جديدة بالنسبة لنا. نعلم أننا ننتقل إلى الأدوار الإقصائية، والتي تختلف تماما عما اعتدنا عليه في لقاءات دور المجموعات». وشدد «جميع المنتخبات المتأهلة لثمن النهائي جيدة، إنها أفضل المنتخبات في العالم. لذلك، ينبغي أن نكون مستعدين لمواجهة أي منافس». أوضح المدرب السنغالي «في هذه الأدوار إما أن تنتصر أو تخسر. لا توجد خيارات أخرى - إذا فزت فقد تأهلت، وإذا خسرت، فسوف تعود إلى بلادك»

وكانت السنغال بطلت القارة السمراء، بلغت الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخها بفوزها على الاكوادور 2-1. وسجل مهاجم واتفورد الإنكليزي اسماعيلا سار (44 من ركلة جزاء) ومدافع تشلسي الإنكليزي خاليدو كوليبالي (70) هدفي السنغال التي نالت وصافة المجموعة، ولاعب وسط برايتون الإنكليزي مويسيس كايسيدو (68) هدف الإكوادور التي خرجت خالية الوفاض بعدما كانت في الصدارة قبل الجولة الثالثة. وهو الفوز الثاني توالياً للسنغال، بعد الأول على قطر المضيفة 3-1 في الجولة الثانية، عقب خسارتها المباراة الاولى امام هولندا 0-2.

وانتزعت بطلة إفريقيا المركز الثاني برصيد ست نقاط، بفارق نقطة واحدة خلف المنتخب البرتقالي الفائز على قطر 2-0 على ملعب البيت في الخور. وهي المرة الثانية التي تبلغ فيها السنغال الدور الثاني من أصل ثلاث مشاركات، بعد الأولى عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان عندما وصلت إلى ربع النهائي. في المقابل، فشلت الاكوادور في مشاركتها الرابعة في تخطي الدور الأول وتكرار إنجازها عام 2006 عندما خرجت من ثمن النهائي.

وحصلت السنغال على ركلة جزاء في الدقيقة 42 اثر عرقلة سار داخل المنطقة من قبل مدافع باير ليفركوزن الألماني بييرو هينكابييه، فانبرى لها بنفسه قوية زاحفة بيمناه على يسار الحارس إيرنان غالينديس مفتتحا التسجيل (44). ونجح كايسيدو في إدراك التعادل عندما استغل كرة رأسية لفيليكس توريس أمام المرمى اثر ركلة ركنية فتابعها داخل المرمى الخالي (68).

ولم تدم فرحة الاكوادور سوى دقيقتين و30 ثانية حيث أعاد القائد خاليدو كوليبالي التقدم للسنغال عندما استغل كرة ارتطمت بمدافع برايتون الإنكليزي بيرفيس استوبينيان اثر ركلة حرة جانبية انبرى لها إدريسا غانا غي، فتابعها مدافع تشلسي بيمناه داخل المرمى (70).

