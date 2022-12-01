فان غال للصحافيين: اكتبوا أننا لا نريد الكأس

دوليه

قال لويس فان غال، مدرب منتخب هولندا، إن احتفاظ قطر بالكرة كان جيدا، معتبرا أن فريقه خسر العديد من الكرات السهلة. وحقق منتخب هولندا فوزا ثمينا على حساب قطر 2-0، في المباراة التي جرت على ستاد البيت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وأكد فان غال خلال المؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة، أن فريقه استحوذ بشكل أفضل على الكرة من المواجهات الماضية.

وأضاف أن بعض اللاعبين لم يشاركوا بسبب الإصابات الطفيفة، مشيرا إلى أنه راض عن القرار من أجل إراحتهم. وشدد على أن جميع لاعبيه سيكونون جاهزين خلال دور الـ16، لافتا إلى أنه سيتابع مباراة أميركا وإيران لمعرفة منافسه في الدور المقبل.

وانفعل المدرب بسبب حديث أحد الصحافيين عن عدم رضاه عن الأداء الفني للطواحين حيث قال المدرب: «حسنا اكتبوا أن المباراة مملة، وأننا لا نريد كأس العالم، وعودوا إلى بلادكم».

وأكد أنه يشرك اللاعبين الذين يراهم مناسبين داخل التشكيلة الأساسية.

وأشار إلى أنه قلص المساحات، وأعطى بعض اللاعبين فرصتهم، وذلك من أجل تسريع وتيرة نقل الكرة من الدفاع إلى الهجوم. وشدد على أنه يمكن تحسين أداء اللاعبين في المباريات المقبلة، وأنه أخبر كل اللاعبين بعدم المخاطرة بأي ألم أو إصابة يشعرون بها.

وتابع: «من الرائع أن يكون كل اللاعبين جاهزين لمرحلة دور الـ16». وأكد أن الأمور إيجابية، شاكرا الجماهير على دعمها المتواصل للمنتخب الهولندي. وتوقع تأهل الولايات المتحدة الأميركية وإنكلترا من المجموعة الثانية، لافتا إلى أنه لم يشاهد إيران أبدا ولا توجد لديه أي فكرة عن هذا المنتخب.

