صحافة الإكوادور: كنا نستحق حظاً أفضل

دوليه

أكدت الصحافة الإكوادورية أول من أمس، أن هزيمة منتخبها 1-2 أمام السنغال حطمت القلوب، وذلك في ختام مباريات المجموعة الأولى، لتتبدد أحلامهم في بلوغ ثمن النهائي. وعنونت صحيفة «إل أونيفرسو»: «هزيمة تحطم القلب! الإكوادور تسقط أمام السنغال وتودع المونديال». وقالت الصحيفة إن الفريق عوقب في المباراة الأخيرة، لتتلاشى أحلامه ويودع البطولة بمرارة كبيرة على نفس القدر من الحلم الذي راودهم في البداية. وقالت صحيفة «إكسبريسو»: «التري يخسر ويودع المونديال». من جهتها قالت صحيفة «الكوميرسيو» أن منتخب الإكوادور «ربما كان يستحق حظا أفضل، لكن في النهاية كانت النتيجة لصالح السنغال، فاجتاز الأفارقة الجولة». وأضافت أن المنتخب الأفريقي لعب بشكل أفضل في الشوط الأول، ولم تنجح الإكوادور في السيطرة على المباراة وكان لدى السنغال خيارات واضحة للتسجيل. وعلقت صحيفة «الدياريو» بالقول إن بطل أفريقيا استحق الفوز، حيث كانوا أكثر ثباتا وإصرارا على الفوز بالمباراة التي سمحت لهم بالتأهل للمرة الثانية في تاريخهم لدور ثمن النهائي في كأس العالم. وأضافت أن «السنغال تغلبت على الإكوادور التي دفعت ثمن قلة خبرتها في كأس العالم الذي غادروه والدموع في أعينهم، لكن بأمل كبير في المستقبل». وأشارت صحيفة «لا أورا» إلى أن «التري يقول وداعا لكأس العالم».