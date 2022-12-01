رونالدو يقترب من الانضمام للنصر مقابل 200 مليون يورو سنوياً

دوليه

ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية الرياضية، امس، إن المفاوضات بين النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، ونادي النصر السعودي قد اقتربت من الحسم والتوقيع على عقد لمدة موسمين ونصف الموسم، بداية من شهر يناير المقبل، مقابل 200 مليون يورو سنويا شاملة الراتب واتفاقيات الإعلانات. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن العرض المغري الذي قدمه الفريق السعودي للفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، يتجاوز العروض التي يتوقع أن يحصل عليها من أي ناد أوروبي أو أميركي، مما قد يدفع رونالدو لقبوله.وكان مان يونايتد الإنكليزي، قرر التخلي عن اللاعب بعد مقابلة تلفزيونية مثيرة، انتقد فيها النادي والمدرب وبعض اللاعبين وحتى ملاكه. وسبق أن أعلن رونالدو سابقا عن رغبته في الرحيل عن مان يونايتد، والارتباط بناد آخر يلعب في دوري أبطال أوروبا، إلا أن العرض السعودي قد يغري النجم البرتغالي بتغيير الأجواء نحو آسيا.