«الشؤون»: منافذ لتسويق المنتجات المحلية في الجمعيات

دوليه

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية متابعتها المستمرة من خلال قطاع التعاون والفرق التفتيشية الجمعيات التعاونية ومدى تطبيقها آلية الشراء المباشر من منافذ التسوق الخاصة بالمنتجات المحلية المحددة بـ «شبرة اتحاد المزارعين في منطقة العارضية، شبرة الصليبية التابعة لشركة وافر.

وبينت الوزارة أن الجمعيات غير الملتزمة بتطبيق القرار رقم 115/ت لسنة 2022 بشأن الشراء المباشر للخضار من المنافذ المذكورة، والمساهمة في دعم المنتجات المحلية، يعرضها لعقوبات تبدأ بـ الإنذارات والضبطية القضائية وصولا لوقف المعاملات في الجهات الحكومية» واجراءات قانونية أخرى بحق مجالس الإدارات.

