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وطن النهار

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سمو الأمير هنأ باربادوس بعيدها الوطني وعزى الرئيس الصيني


بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة ساندرا ماسون رئيسة جمهورية باربادوس عبر فيها سموه -حفظه الله- عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها متمنيا سموه -رعاه الله - لها موفور الصحة والعافية ولجمهورية باربادوس وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.
وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس جمهورية الصين الشعبية الأسبق جيانغ زيمين، راجياً سموه لأسرته وذويه جميل الصبر.


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