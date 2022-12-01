غراندي: الكويت ترسِّخ القيم الإنسانية حول العالم

وطن النهار

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في ديوان عام وزارة الخارجية بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى دولة الكويت.

واستعرض المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين النشاطات والجهود التي تقوم بها المفوضية لتقديم العون والدعم وتلبية احتياجات اللاجئين الذين يواجهون ظروفا معيشية واقتصادية قاسية جراء النزاعات والحروب سواء في اليمن أو سورية وأفغانستان وإثيوبيا وأخيراً في أوكرانيا.

كما تقدم بالشكر للكويت على مساهماتها الكبيرة والوفاء بتعهداتها تجاه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين معربا عن التقدير لجهودها الحثيثة في ترسيخ القيم الإنسانية حول العالم وتجسيدها للتسمية الأممية لدولة الكويت «مركزا للعمل الإنساني» وأميرها الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله- «قائدا للعمل الإنساني».

وأشاد بالتنسيق المتواصل بين الكويت والمفوضية السامية ودعمها لأعمال المفوضية ومشاريعها الإنسانية ومساندتها للاجئين والنازحين في شتى بقاع الأرض وبالدور الإنساني الرائد الذي تضطلع به دولة الكويت في هذا الإطار. ومن جانبه أشاد وزير الخارجية خلال اللقاء بما تقدمه المفوضية السامية من إسهامات نبيلة ومقدرة تجاه اللاجئين والنازحين حول العالم مؤكدا أن العمل الإنساني الدولي من أولويات السياسة الخارجية لدولة الكويت وهو ما جبل عليه أهل الكويت منذ نشأتها.

وأشاد بذات السياق بالتعاون القائم والعمل المشترك بين دولة الكويت والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين مستشهدا بالدور الريادي لدولة الكويت ولا سيما على الصعيد الإنساني في كل المحافل الدولية وما دأبت عليه دوما نحو دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز استتباب الأمن وإرساء قيم السلام حول العالم. وشدد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإيجاد حلول ناجعة لأزمة اللاجئين وخلق آليات مبتكره لتحقيق الاستجابة الفاعلة للتعامل مع مثل هذه الازمات والصراعات التي تتسبب بالنزوح واللجوء والمعاناة.

