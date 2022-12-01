آلية جديدة لإقرار مطالب موظفي الشؤون

وطن النهار

في اطار حرص وزارة الشؤون على دعم ورعاية منتسبيها ومتابعة حقوقهم اجتمع وكيل الوزارة بالانابة مسلم السبيعي مع وكيل ديوان الخدمة المدنية عبير الدعيج بحضور وكيل المالية والادارية بالانابة بدر العدواني ومدير الشؤون الادارية صالح العجيل في الشؤون.

وشهد الاجتماع بحث اوجه التعاون والمطالبات الخاصة بموظفي الوزارة وتم الاتفاق على وضع آلية للتنسيق واقرار تلك المطالبات بالقريب العاجل.

وأكد السبيعي أن وزارة الشؤون تولي اهتماما كبيرا برعاية الموظفين وتوفير جميع سبل الرعاية لهم وضمان حصولهم على جميع حقوقهم وهو مايكون له اكبر الاثر في تحسين بيئة العمل.

