loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

آلية جديدة لإقرار مطالب موظفي الشؤون


في اطار حرص وزارة الشؤون على دعم ورعاية منتسبيها ومتابعة حقوقهم اجتمع وكيل الوزارة بالانابة مسلم السبيعي مع وكيل ديوان الخدمة المدنية عبير الدعيج بحضور وكيل المالية والادارية بالانابة بدر العدواني ومدير الشؤون الادارية صالح العجيل في الشؤون.
وشهد الاجتماع بحث اوجه التعاون والمطالبات الخاصة بموظفي الوزارة وتم الاتفاق على وضع آلية للتنسيق واقرار تلك المطالبات بالقريب العاجل.
وأكد السبيعي أن وزارة الشؤون تولي اهتماما كبيرا برعاية الموظفين وتوفير جميع سبل الرعاية لهم وضمان حصولهم على جميع حقوقهم وهو مايكون له اكبر الاثر في تحسين بيئة العمل.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة