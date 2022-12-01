مجلس الأمة اختتم نقاش «الخطاب الأميري»

وطن النهار

أحال مجلس الأمة أمس الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17 للمجلس إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية.

ورفع نائب رئيس مجلس الأمة ورئيس الجلسة محمد المطير الجلسة التكميلية التي عقدت امس الاربعاء على أن تعقد في التاسعة من صباح يوم 13 ديسمبر المقبل.

ووافق مجلس الأمة امس على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة بما يشمل اعتماد التصويت لانتخابات أعضاء مجلس الأمة وفق عنوان السكن المسجل في البطاقة المدنية. وجاءت نتيجة التصويت على المرسوم في جلسة المجلس التكميلية بموافقة 53 عضوا وعدم موافقة ثلاثة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 56 عضوا. وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته امس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة. وبحسب المذكرة الإيضاحية للمرسوم فإن من الحقوق الأساسية للمجتمع أن يكون المجلس النيابي معبرا بشفافية تامة عن إرادة الأمة التي هي مصدر السلطات وأن يمكن الناخب من اختيار نائبه الحقيقي بإرادة حرة خالية من الزيف والتدليس ليكون النائب هو المعبر الحقيقي عن إرادة الناخبين المقيمين بصفة فعلية ودائمة بالدائرة الانتخابية.

كما وافق مجلس الأمة على المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2022 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة بما يشمل إضافة بعض المناطق إلى الدوائر الانتخابية القريبة منها جغرافيا.

وجاءت نتيجة التصويت على المرسوم في جلسة المجلس التكميلية بموافقة 53 عضوا وعدم موافقة عضوين من إجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضوا.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته امس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن المرسوم بقانون رقم (6) لسنة2022 بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.

وافتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة التكميلية عند التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام عادل اللوغاني أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين عن عدم حضور الجلسة (أحمد النواف، عبدالله علي الصباح، مرزوق الخليفة، طلال الخالد، عيسى الكندري، عالية الخالد)

ووافق المجلس على الإحالات الواردة على جدول الأعمال، وتلا الأمين العام اقتراحا بتقديم تقريري لجنة الشؤون الداخلية والدفاع المتعلقين بمرسومي الضرورة الخاصين بالانتخابات العامة فيما يتعلق بالتصويت بالبطاقة المدنية وإضافة بعض المناطق. (موافقة عامة)

محمد المهان (مقرر اللجنة ): عقدت اللجنة اجتماعا بحضور ممثلي وزارة الداخلية واطلعت اللجنة على المرسوم والهدف منه هو تغيير إجراءات الانتخابات بفرض القضاء على نقل القيود الانتخابية لدعم مرشحها الذي تريد فرضه على المواطنين، ورأت اللجنة الموافقة بإجماع أعضائها الحاضرين على المرسوم.

خالد العتيبي (رئيس اللجنة): المرسوم رقم 6 لسنة 2022 بتعديل الجداول المرفقة بالقانون 12 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية والمحال بصفة الاستعجال، فقد تبين للجنة أنه يهدف إلى إضافة مناطق جديدة مأهولة بالسكان إلى الدوائر الانتخابية من المستوفين شروط الناخب، وانتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع أعضائها الحاضرين على المرسوم.

صالح عاشور: مراسيم الضرورة يتم اللجوء لها عبر حدوث الكوارث أما في الحالات العادية مثل اضافة مناطق والتصويت بالبطاقة المدنية وهذه لا تحتاج ضرورة فمن الممكن الانتظار شهرين لحين عقد مجلس الامة لأنه المعني بها، ولذلك انا اعتبر تلك المراسيم ليست ضرورة.

جنان بوشهري: هذه المراسيم لها ضرورة لوجود تلاعب بالقيود الانتخابية، كان يجب ارفاق تقرير تقصي الحقائق الحكومي الذي جاء بسببه المرسوم في تقرير اللجنة، اطالب باعادة التقارير الى اللجنة لارفاق تقرير وزارة الداخلية الموضح فيه اسباب الضرورة.

عبدالكريم الكندري: نعم هناك ضرورة في ادخال مناطق جديدة وكان الناس يطلبون منا التصويت حيث لا توجد لهم جداول ولكن بعض النواب في السابق لم يكن يريدون هذا لانه ستتغير الكتلة النيابية الموجودة، مشددا: لابد من معاقبة المزور في نقل القيود واحالته للنيابة.

خليل أبل: يجب استدعاء راعي البيت اللي مسجل على بيته سبعين شخصا والتحقيق معه حتى ان هناك من لا يعلم عدد المسجلين عليه، هناك خلل في وجود دائرة فيها مئة ألف ودائرة اخرى فيها مئتا الف ولذلك يجب تصحيح الصورة.

حسن جوهر: كان هناك تزوير منظم لم تشهده الكويت أيام ما كانت الحكومة غائبة بل متواطئة، نطالب بمحاسبة من يقف وراء هذه الجريمة، واليوم نحتاج الى تغيير النظام الانتخابي بشكل جذري ولدينا قوانين إصلاحية كثيرة نرجو الاسراع فيها حتى يتم تحقيق ارادة الأمة.

حمد المطر: كان من الاجدر ان تكون المراسيم أعم وأشمل وليس فقط تمكين الناخب من التصويت وفق البطاقة المدنية وضم مناطق جديدة، ان يشمل المرسوم القوائم النسبية حتى يتم الاصلاح السياسي ونعرف التمثيل الانتخابي الحقيقي.

وأضاف المطر: التقرير الأول لا بد أن نقف عند رأي وزارة الداخلية التي تقول إن هناك تلاعبا في القيود في جميع الدوائر فمن المتسبب وماذا فعلت الحكومة مع المسؤول في المعلومات المدنية بعد ثبوت التلاعب؟، منطقة مثل النهضة بها 3300 صوت منعوا من حقهم في التصويت أكثر من 20 سنة.

مبارك الحجرف: كنا في حقبة غير سليمة وتزوير لارادة الامة بنقل الاصوات وتهميش لعدد من المناطق ولذلك كانت هناك ضرورة لهذه المراسيم، كان الاجدر ان يكون هناك توزيع حقيقي للاصوات في الدوائر فغير معقول ان مرشح يحصل على خمسة الاف صوت لا ينجح في دائرة بينما ينجح في دائرة اخرى من يحصل على أقل من ذلك.

عادل الدمخي: كل اهل الكويت يدرون ان هناك تزوير الارادة الامة وامتعاضا شديدا من النواب المصلحين، البعض ما نزل الانتخابات لانه يعرف انه ما ينجح وفق البطاقة المدنية وبعضهم نزل وخسر لان هذا حجمه الحقيقي.

وقال الدمخي: كان هناك امتعاض كبير من نواب مصلحين مما يحدث من تزوير ونقل أصوات، لذلك نحن أمام قانون صحح تزويرا وخطأ كبيرا، لكن عدم المحاسبة مشكلة كبيرة على مستوى البلد فلا يجب الاكتفاء فقط بالإقالة أو الاستقالة.

فيصل الكندري: المرسوم مستحق وجاء في وقته بالرغم انه حق أصيل لمجلس الامة، نحتاج الى تعديل الدوائر حتى تتحقق العدالة لان الدائرتين الخامسة والرابعة يزداد عدد سكانهم لوجود مشاريع سكنية بينما الدوائر الاخرى يقل عدد ناخبيها.

مهند الساير: كان هناك تحالف مشبوه بين الحكومة السابقة وبعض النواب والمتنفذين ولذلك نعتبر هذا المرسوم ضرورة، وجهت سؤال اعن احد ابناء الاسرة الحاكمة لديه 40 بيتا في السرة وسألت عن الاسماء المسجلة على هذه البيوت لانها كانت تصب في صالح مرشح ونائب سابق.

نائب رئيس مجلس الامة محمد المطير: الان حاصل لعب وتنقل بين العناوين وتستخرج بطاقات مدنية للانتخابات المقبلة والنقل غير الشرعي مستمر، فما الإجراءات التي اتبعتها الحكومة لوقف هذا العبث، وعندنا طلب نيابي للتحقيق في تلك الاحداث.

وقال المطير: المرسوم هذا حل مشاكل كثيرة كانت تعاني منها الكويت لكنه وقتي، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله، فنشكر القيادة السياسية على هذا التوجه الطيب الإصلاحي ونشكر رئيس الوزراء على تطبيق توجيهات القيادة السياسية، فقد كانت أكبر مشكلة تعانيها قاعة عبدالله السالم هي مخرجات الانتخابات واستغلال البطاقة المدنية لإخراج ناس بتنفيع، والمرسوم عالج المال السياسي.

وتساءل المطير: في المستقبل ما وضع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وكيف نتأكد ألا يتكرر هذا الأمر؟

الصيفي الصيفي: مجلس الامة كان مختطفا في ظل التزوير الذي كان موجودا من 2013 الى 2020، الفئة المزورة الحاقدة على الكويت التي اصبحت خارج القاعة بدأت تضرب الشرفاء من خلال حسابات مشبوهة ونعرف بعض المرتزقه المأجورين من وراء هذه الحسابات وعلى وزيري الداخلية والاعلام متابعة هذه الحسابات والزج بهم بالسجون لتطاولهم على ابناء الكويت.

المجلس يوافق على مرسوم تحديد الموطن الانتخابي وفق البطاقة المدنية.

وافق المجلس على طلب لمعرفة اجراءات الحكومة تجاه الهيئة العامة للمعلومات المدنية وان تقدم تقريرها خلال 3 أشهر.

المجلس يوافق على مرسوم ضم المناطق الجديدة.

رئيس الجلسة محمد المطير: شاكر لك الكلمة الطيبة تجاه اخوانك النواب، بهذا تنتهي من النظر في الخطاب الاميري ويحال الخطاب الى لجنة الرد على الخطاب الأميري، وترفع الجلسة.

