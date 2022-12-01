الجامعة توفر لطلابها فرص عمل بنظام الساعات

وطن النهار

«التشغيل الطلابي» تجربة مثمرة تتيحها جامعة الكويت لطلبتها للاستفادة من وقت فراغهم بنشاط نافع يزيد معارفهم ويصقل مهاراتهم عبر عدة فرص تتواءم مع رغباتهم وتحقق طموحاتهم مقدمة لهم مكانا مناسبا للاعداد الجيد ما يفتح لهم آفاقا واسعة لشغل وظائف مستقبلية واعدة.

وتميزت الجامعة بتوفير تلك الفرص من خلال تشغيل طلبتها بنظام الساعات داخل مرافق الكلية التي ينتسب إليها الطالب مع مراعاة جدوله الدراسي وتنسيقه مع العمل دون تعارض مع المحاضرات.ولهذا «التشغيل الطلابي» له ايجابيات كثيرة أبرزها توفير فرصة عمل يحصل الطالب من خلالها على مدخول مالي شهري نظير الساعات التي يعمل بها علاوة على إشغاله بما يفيد في وقت الفراغ الجامعي .وفي هذا الإطار قالت رئيسة قسم علم النفس بالانابة في الجامعة الدكتورة هدى جعفر في لقاء مع (كونا) أمس الاربعاء: ان (التشغيل الطلابي) خدمة تقدمها الجامعة عن طريق عمادة الشؤون الطلابية وفقا لشروط محددة مثل المعدل العام وعدد الساعات اليومية التي يمكن أن يشتغل بها الطالب.

