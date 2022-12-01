«السكنية»: 20 % نسبة استخدام الطاقة المتجددة في المدن المستقبلية

وطن النهار

شرعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتطبيق استخدامات مصادر الطاقة المتجددة بشتى مشاريعها لترشيد استهلاك الطاقة والمساهمة في خفض العبء الكهربائي عن الشبكة الوطنية، وتحقيقاً لرؤية الكويت جديدة 2035 تم الانتهاء من 80 مبنى بقدرة إنتاجية 7.514 MW في مواقع مختلفة من منطقة غرب عبدالله المبارك وشرق تيماء وجابر الأحمد السكنية وتم تسليم معظمها للجهات المستفيدة.

واخذت المؤسسة تطبيق مصادر الطاقة المتجددة بمشاريعها بنسبة إنتاج تتراوح مابين 15-20%، وقال انه جارٍ إعداد التصاميم اللازمة لجميع المشاريع المستقبلية للمدن الإسكانية المستقبلية بقيم تقديرية تتجاوز 200 MW وذلك تطبيقا لأهداف الخطة الإنمائية للدولة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وتقوم المؤسسة حالياً بتصميم نظام الطاقة الشمسية لمباني مدينة المطلاع (96) مبنى بطاقة انتاجية تقديرية تبلغ 8.248 MW. والذي يضطلع قطاع التخطيط والتصميم وقطاع التنفيذ بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية بتصميم وتنفيذ مثل هذه المشاريع بكوادر شبابية وطنية.

