16 مدرسة شاركت في مسابقة الروبوت

وطن النهار

أعلن المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية لاستثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا (ملست آسيا) أسماء المدارس الست الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى للبنين وثلاثة مراكز الأولى للبنات في مسابقة الكويت المدرسية السنوية للروبوت الـ16 التي ينظمها بالتعاون مع وزارة التربية لطلاب المرحلة المتوسطة بعنوان «روبوت التخطيط والبناء» للعام الدراسي الحالي.

وأكد داود الأحمد المدير الإقليمي لمكتب المنظمة العالمية للعلوم والتكنولوجيا «ملست آسيا» ان التصفيات النهائية لمسابقة الكويت المدرسية السنوية للروبوت الـ16 شارك بها 46 طالبا وطالبة كونوا 23 فريقا مثلوا 10 فرق لـ7 مدارس بنات اضافة الى 9 مدارس بنين مثلها 13 فريقا طلابيا.

وكشف الأحمد عن مدارس البنين الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى وهي كما يلي: «المركز الأول مدرسة عبدالرحمن بن أبي بكر المتوسطة بنين ومثلها الطالبين سلمان نواف ومحمد راشد العجمي، والمركز الثاني حصدته أيضا مدرسة عبدالرحمن بن أبي بكر المتوسطة بنين بفريق آخر مكون من الطالبين محمد داود شمس الدين وسيف راشد العجمي، بينما ذهب المركز الثالث الى مدرسة أكاديمية الموهبة المشتركة بنين بفريق طلابي مكون من يوسف علي المظفر وفهد حمود خليفة عبدالله.

