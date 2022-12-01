الرشيد: تخصيص أراضٍ لسداد عيني لجزء من العجز الاكتواري

مال وأعمال

كشف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد عن انه لم يصدر قرار بسداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2022/2023، لافتاً انه صدر قرار بشأن صرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم وتعديل بعض احكام التأمينات الاجتماعية بتغطية العجز الاكتواري اما نقدي أو عيني. وبيّن الرشيد انه نظراً لالتزام وزارة المالية بتحديد سقف محدد للمصروفات العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، فقد ارتأت اللجنة العليا تأجيل ادراج اي مبالغ خاصة بالعجز الاكتواري، لاسيما ان الجهة المختصة لم تنتهِ من اعمال الفصل الرابع عشر للمركز المالي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في 31 مارس 2019.

وأفاد الرشيد في وثيقة حصلت «النهار» على نسخة منها بأنه لم يتم تحديد القيمة المراد سحبها من الخزانة العامة للسنة المالية الحالية، سواء كانت نقداً أو عيناً أو منقسمة بين السداد النقدي والعيني، مبيناً انه تم تشكيل فريق عمل بموجب القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2022، يختص باختيار مساحات الأراضي المتاحة وتحديد قيمتها العادلة ومتابعة اجراءات تخصيصها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاستخدامها كسداد عيني لجزء من العجز الاكتواري.

