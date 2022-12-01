1879 صرفوا «الصفوف الأمامية» في 9 جهات حكومية

مال وأعمال

كشفت بيانات حكومية حصلت «النهار» على نسخة منها ان 1879 موظفاً صرفوا مكافأة الصفوف الأمامية في 9 جهات حكومية، حيث اشارت البيانات إلى ان عدد من صرفوا مكافأة الصفوف الأمامية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بلغ 658 موظفاً ولم يتقدم احد بتظلم ضد صرف تلك المكافأة. وبلغ عدد المستحقين لمكافأة الصفوف الأمامية في بنك الكويت المركزي 380 موظفاً من الفئة الثالثة موظفاً وجميعهم من الفئة الثالثة أي العاملين في الصفوف المساندة بحسب تصنيف ديوان الخدمة المدنية لبنك الكويت المركزي، حيث انه لم يتقدم موظف بتظلم. كما بلغ عدد الذين استحقوا مكافأة الصفوف الأمامية في وزارة المالية بلغ 322 موظفاً، وتم تشكيل لجنة للنظر في التظلمات في شأن مكافأة الصفوف الأمامية. وبلغ عدد المستحقين لمكافأة الصفوف الأمامية يبلغ 178 موظفاُ، كما لا يوجد اية تظلمات قدمت إلى جهاز المراقبين الماليين. كما بلغ عدد المستحقين لمكافأة الصفوف الأمامية في الهيئة العامة للاستثمار 158 موظفاً ولم تشهد تظلمات من قبل الموظفين. وبلغ عدد المستحقين لمكافأة الصفوف الأمامية في الأمانة العامة للتخطيط 69 موظفاً ولم يتم تلقي اية شكلوى بخصوص صرف المكافأة. كما بلغ عدد المستحقين لمكافأة الصفوف الأمامية في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر 46 موظفاً ولم يتقدم احد من العاملين بالتظلم بشأن قرار مكأفأة الصفوف الأمامية. وبلغ عدد المستحقين لمكافأة الصفوف الأمامية في بنك الائتمان بلغ 40 موظفاً ولم يتلق البنك أي تظلمات. وقد صرف 28 موظفاً مكافأة الصفوف الأمامية في وحدة التحريات المالية ولم يرد أي تظلم على صرف تلك المكافآت في الوحدة. وأفادت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص انه لم يتم طلب صرف أي مكافأة للصفوف الأمامية لأي من موظفي الهيئة، وكذلك إدارة نزع الملكية بالاضافة إلى المجلس الأعلى للتخصيص.

