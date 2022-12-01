«المالية» وجهاتها.. لا مصلحة في الممارسات والمناقصات

مال وأعمال

أكد بنك الكويت المركزي انه لا توجد أي مصلحة من أي نوع لأعضاء مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بالنسبة للمناقصات أو الممارسات أو العقود بأنواعها.

ووفق وثيقة حصلت «النهار» على نسخة منها، فقد اكدت وزارة المالية انه لا يوجد مجلس ادارات أو مجلس اعلى لها.

وجاء رد المالية والبنك المركزي على سؤال برلماني عما اذا كان هناك مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأي عضو مجلس إدارة أو عضو في مجلس اعلى أو عضو في اللجان المكلفة من قبل هذه المجالس بما في ذلك الجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة أو الشركات المملوكة للدولة التابعة لتلك الجهات في المناقصات أو الممارسات أو أي عقود قانونية أو استشارية أو غير ذلك من العقود في داخل الكويت أو خارجها سواء كان ذلك مع وزارة المالية أو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أو أي من الشركات المملوكة للدولة والتابعة لتلك الجهات.

كما اوضحت هيئة الاستثمار انه لم يتبين لها وجود أي مصالح مباشرة أو غير مباشرة ظاهرة لأعضاء مجالس الادارات في الشركات المملوكة للدولة في المناقصات أو الممارسات أو العقود وهي حريصة على تحقيق الشفافية بمثل تلك الاجراءات. وبينت إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة انه ليس لديها مجلس إدارة أو مجلس اعلى فيها طبقاً لقانون انشائها. ولفتت المؤسسة للتأمينات إلى ان سياسة الافصاح وسياسة إدارة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وادارة تعارض المصالح تسري على اعضاء مجلس ادارتها وأعضاء اللجان المتفرعة منها. كما اكدت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص انه لا توجد مصلحة مباشرة لأي عضو من اعضاء مجلس الادارة في المناقصات والممارسات والعقود. وبينت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر انها تحظر على اعضاء مجلس الادارة وموظفي الهيئة العامة ان يكون لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو في الخدمات التي تقدمها الهيئة. ولفتت الأمانة العامة للتخطيط الى انه لا يوجد مصلحة مباشرة لأعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حيث انتهى مرسوم تعيين الأعضاء في اغسطس 2021. كما رد كل من الصندوق الوطني ووحدة التحريات المالية وجهاز المراقبين الماليين وبنك الائتمان والمجلس الأعلى للتخصيص انه لا يوجد أي مصلحة مباشرة لهم في الممارسات أو المناقصات.

