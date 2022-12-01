السعودية تنشئ أكبر محطة طاقة شمسية في الشرق الأوسط

مال وأعمال

تستعد المملكة العربية السعودية لانشاء اكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بقدرة انتاجية تبلغ 2,060 ميغاواط.

وقعت شركتا المياه والكهرباء السعودية القابضة «بديل» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، و«أكوا باور»، اتفاقية لانشاء المحطة، وذلك بمنطقة الشعيبية في مكة المكرمة. وأشارت إلى انه من المتوقع ان يشغَّل المشروع على مراحل تنتهي آخرها في الربع الأخير من 2025. وتنص الاتفاقية على ان ملكية المشروع مشتركة بين «بديل» و«أكوا باور» بواقع 50% لكل منهما، وذلك بتأسيس شركة مشتركة خاصة بتطوير المشروع تحت مسمى «شركة الشعيبة الثانية للطاقة الكهربائية».

