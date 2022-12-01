«KIB» نظم برنامجاً تدريبياً للإدارة التنفيذية بالتعاون مع «ستانفورد»

مال وأعمال

من منطلق التزامه بتمكين كفاءاته الوطنية، ودفع مسيرتهم المهنية في مجالات القطاع المصرفي عبر برنامجه الشامل لتطوير الموظفين، اعلن بنك الكويت الدولي «KIB»، عن تنظيم دورة تدريبية احترافية مخصصة للادارة التنفيذية أخيراً، بعنوان «قيادة التحول الرقمي»، والتي نظمها بالتعاون مع جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأميركية، ممثلة في سلسلة من الندوات الافتراضية عبر الانترنت، ضمن برنامج تعليمي تم تطويره حصرياً لـ«KIB» من قبل اعضاء هيئة التدريس في ستانفورد.

هذا وتم تقديم البرنامج التدريبي، عن طريق مركز ستانفورد للتطوير المهني «SCPD»، وبقيادة نخبة من الخبراء من جامعة ستانفورد وآخرين من القطاع الخاص، حيث تهدف الدورة إلى توحيد الرؤى المرتبطة بتعزيز البنية الرقمية لأعمال البنك، ولتكون بمثابة منصة انطلاق للتطوير الرقمي طويل المدى لـ«KIB»، وذلك من خلال صقل معرفة ومهارات المشاركين، وتعزيز قدراتهم بما يعزز من خطط البنك ويحقق له اهدافه الاستراتيجية في توسيع نطاق انشطه الرقمية.

وفي معرض حديثه حول هذا البرنامج التدريبي مع جامعة ستانفورد، اكد مدير عام إدارة الموارد البشرية في «KIB»، فراس الدارمي، على حرص البنك في التعاون مع ارقى وأبرز المؤسسات التعليمية حول العالم، ليتمكن من تطوير وتقديم محتوى تثقيفي عالي المستوى، من شأنه توسيع نطاق المعرفة للمشاركين، وبما ينمي قدراتهم ويرتقي بأدائهم، ويفتح لهم آفاقاً جديدة ضمن مجالات القطاع المالي والمصرفي الواسعة، لاسيما في المجالات الرقمية.

كما اشار الدارمي إلى ابرز المواضيع التي تمت مناقشتها في البرنامج التدريبي، ويأتي من بينها تطوير الفهم العميق حول دور التقنيات الرقمية وتطوير نماذج الأعمال في احداث تغيير جذري ما يدعم الميزة التنافسية في الخدمات المصرفية، مع كيفية انشاء قيمة رقمية للعملاء والموظفين والشركاء من اصحاب المصلحة، كذلك تحليل القدرات التنظيمية لفرق العمل، اللازمة لدعم الجاهزية الرقمية لدى اعمال البنك وبنيته التحتية التكنولوجية، علاوة على دراسة مجموعة التحديات والفرص المرتبطة بالمجال الرقمي. كما تطرق البرنامج إلى اهمية تبني ثقافة الابتكار وتحسين الكفاءة، وسبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وانشاء منظمة قائمة على البيانات.

أما عن الجانب العملي، اوضح الدارمي ان البرنامج اختتم بمشروع نهائي، يمنح المشاركين فرصة عملية للبحث في كيفية تفعيل دورهم ودور اقسامهم ضمن خطة شاملة لتطوير الجاهزية الرقمية لـ«KIB»، مع استعراض كيفية تنفيذها.

وفي ختام تصريحه، نوه الدارمي إلى التزام «KIB» بالاستثمار في رأسماله البشري وكوادره الوطنية، كركن رئيسي من اركان استراتيجيته، والذي يعتمد خطة متكاملة وضعتها إدارة الموارد البشرية، تتضمن تأهيل موظفي البنك وتمكينهم بما يجعلهم على درجة من الاحترافية، ما يسهم في تحقيق المزيد من التقدم، ويرتقي بأدائه ضمن القطاع المصرفي، معتبراً نجاحه انعكاساً لنجاح وتميّز كل عضو من اعضاء فريق عمله.

