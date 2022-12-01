«أكبر عملية اختراق في التاريخ».. «ميتا» في مأزق

مال وأعمال

تعرض تطبيق «واتساب»، التابع لشركة «ميتا»، لـ«أكبر عملية اختراق بيانات في التاريخ»، حيث تم تسريب المعلومات الشخصية لما يقرب من 500 مليون مستخدم من 84 دولة، وهي معروضة للبيع الآن على منصة قرصنة معروفة، حسب ما كشف موقع «Cybernews».

ووفقا لـ«Cybernews»، فان بائعي البيانات لديهم معلومات عن ما يقرب من 32 مليون مستخدم اميركي، علاوة على بيانات ملايين المستخدمين من مصر وايطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والهند.

كما انهم يعرضون مجموعة البيانات الأميركية مقابل 7 آلاف دولار، في حين يعرضون مجموعة البيانات في المملكة المتحدة مقابل 2500 دولار.

وينفي «واتساب» تلك الادعاءات، مصرحا على لسان متحدث باسم الشركة، بأنه «لا يوجد دليل على تسريب بيانات من واتساب»، مؤكدا على ان «الادعاءات المنشورة على «Cybernews» تسند إلى لقطات لشاشات «screenshots» لا اساس لها».

لكن عندما اتصل «Cybernews» ببائع للتحقق، زوده بقائمة من 1097 رقم هاتف في المملكة المتحدة. ونظرت الوسيلة الاعلامية في الأرقام، وتحققت من انها جميعا تنتمي إلى حسابات على «واتساب». فيما لم يكشف المتسللون عن كيفية وصولهم إلى تلك المعلومات.

