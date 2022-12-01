وكالة الطاقة: روسيا فقدت سوق الطاقة الأوروبية إلى الأبد

مال وأعمال

قال مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، ان روسيا فقدت اوروبا التي كانت اكبر اسواقها للطاقة إلى الأبد. وأضاف بيرول في مؤتمر للطاقة، ان وكالة الطاقة الدولية تتوقع هبوط انتاج النفط الروسي بنحو مليوني برميل يوميا بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل. وسيبدأ الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط الروسي المنقول بحرا في 5 ديسمبر المقبل، كما انه يجري التنسيق مع مجموعة السبع من اجل فرض سقف سعري على بيع الخام الروسي، لتقليص ايرادات موسكو النفطية.

وانقسمت حكومات الاتحاد الأوروبي، بشأن المستوى الذي سيتم عنده وضع سقف لأسعار النفط الروسي للحد من قدرة موسكو على دفع تكاليف الحرب في اوكرانيا دون التسبب في صدمة في امدادات النفط العالمية. ومن المقرر ان يدخل الحد الأقصى للسعر حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر.

