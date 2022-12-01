«أولاد علي الغانم للسيارات» تدشن استراتيجيتها التوسعية في مصر

مال وأعمال

أعلنت شركة أولاد علي الغانم للسيارات أخيراً تفعيل استراتيجيتها التوسعية في المنطقة العربية، وتدشين أعمالها في السوق المصري، أحد أكبر وأهم أسواق المنطقة، وذلك من خلال مساهمتها كشريكٍ رئيسي في شركة جلوبال أوتو للسيارات، التي تم اختيارها وكيلًا رسمياً لسيارات «BMW» و«MINI» في مصر من قبل مجموعة BMW، الشركة الرائدة عالميّاً في إنتاج السيارات الفخمة والرياضية والكهربائية.

الإعلان الرسمي جاء خلال مؤتمرٍ صحافيٍ عقده كلٌ من رئيس منطقة أفريقيا وشرق أوروبا لدى مجموعة BMW، الدكتور توماس رين، والمهندس فهد الغانم، رئيس مجلس إدارة مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، ومحمد قنديل، الرئيس التنفيذي لمجموعة جلوبال أوتو للسيارات، وحضره كلٌ من سفير دولة ألمانيا في مصر فرانك هارتمان (Frank Hartmann)، وسفير دولة الكويت في مصر غانم صقر الغانم، إلى جانب مجموعةٍ من قادة ومديري مجموعة BMW العالمية ومجموعة جلوبال أوتو للسيارات.

وتعد جلوبال أوتو للسيارات شركة مساهمة قائمة على شراكة مصرية – خليجية، تشترك في ملكيتها كلٌ من مجموعة العرجاني، ومجموعة الصافي، وشركة محمد يوسف ناغي للسيارات، وشركة أولاد علي الغانم للسيارات، وستتولى جلوبال أوتو مهام التوزيع والتسويق وخدمات ما بعد البيع لعلامات BMW وMINI في السوق المصرية، حيث استحوذت جلوبال أوتو على المجموعة البافارية للسيارات، الوكيل السابق للعلامتين الفاخرتين، في صفقةٍ تضمّنت الشبكة الحالية مِن مراكز الخدمة وصالات العرض، وكذلك مصنع تجميع سيارات BMW، والذي يضمّ ثلاثة خطوط إنتاج بسعة إجمالية تصل إلى 10 آلاف سيارة سنويًّا.

ومن المقرر أن تبدأ جلوبال أوتو بإعادة تصنيع أول دفعة سيارات في شهر يناير القادم، إذ تمتلك الشركة أحد أفضل مصانع تجميع السيارات في مصر، وستقوم الشركة بإعادة عملية التصنيع وإنتاج سيارات BMWمحلياً، و إنتاج أحدث سيارات التي سيتم تقديمها لأول مرة في السوق المصري، وذلك لدعم وتوطين عمليات تصنيع السيارات في البلاد تماشياً مع خطة الدولة ورؤية مصر 2030.

وقد أعرب المهندس فهد الغانم عن سعادته بتدشين الشركة الجديدة، مشيراً إلى أنها تهدف بالدرجة الأولى لنقل مستوى التجميع المحلي إلى آفاق جديدة، حيث تمت مراجعة عمليات الإنتاج والتجميع عبر الاستعانة بمجموعة من الخبراء المميّزين لرفع مستوى كفاءة المصنع وزيادة إنتاجه لخلق فرص عمل للمصريين.

وبخلاف توفير كافة طرازات BMW، و BMW M الرياضية، و BMW i الكهربائية، ومجموعةBMW Premium Selection للسيارات المستعملة المُعتمدة، وطرازات MINI الفاخرة لجميع عملائها في جمهورية مصر العربية، ستقدّم جلوبال أوتو أيضًا خدماتٍ متكاملة للعملاء تحت سقف واحد، بما في ذلك خدمات تمويل السيارات المختلفة وجميع برامج التأمين على السيارات، مستندة للخبرات الطويلة والمعرفة المتعمقة التي تمتلكها مجموعة «علي الغانم وأولاده للسيارات» وتمتد لأكثر من ثلاثة عقودٍ في سوق السيارات الفاخرة في دولة الكويت وجمهورية العراق بوصفها وكيلًا لمجموعة BMW، حيث ستوفر الشركة الجديدة طرازات BMW الفاخرة عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع المميزة، فضلاً عن تلبية كافة احتياجات العملاء بأسلوبٍ مبتكرٍ يفوق توقّعاتهم.

