الصالح : «التنمية النفطية» تستهدف رفع الوعي المجتمعي بالصناعة النفطية

مال وأعمال

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية النفطية رياض الصالح أهمية نشر الثقافة النفطية بين جميع أفراد المجتمع، والعمل على توعية الأفراد بالمشاريع النفطية الاستراتيجية التي تقوم بها الكويت من أجل تطوير وتحديث العمل في القطاع النفطي خلال الفترة المقبلة.

وبيّن الصالح، في تصريح، على هامش عمومية الجمعية التي عقدت، أول أمس، بعدد 29 عضواً، بعد تأجيل لمدة ساعة لعدم الحصول على النصاب القانوني وقد بدأ الاجتماع في تمام الساعة السابعة والنصف، مبيناً أن الجمعية تمكنت من عقد اللقاءات الواقعية والافتراضية من خلال برنامج ZOOM، لافتاً إلى أن عدد الأعضاء بالجمعية بلغ 115 عضواً، منهم 21 عضواً جديداً في 2021. وأشار الصالح إلى أن الجمعية تستهدف العمل على زيادة أعضائها من خلال التواصل مع جميع الشركات النفطية والسعي لبناء جيل قادر على استيعاب أهمية القطاع النفطي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية عبر تعريفه بالدور الكبير لهذا القطاع الذي تشكل إيراداته أكثر من 90 بالمئة من الناتج المحلي. وأكد الصالح على سعي الجمعية لتقديم جميع المقترحات والمبادرات لمتخذي القرار لتطوير الصناعة النفطية في الكويت للأسهام في زيادة الإيرادات النفطية وبناء صناعة نفطية متطورة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة. وأشار إلى أن أعضاء الجمعية يشكلون قاعدة خبرات متراكمة من ضمنهم القياديون النفطيون الذين كانت لهم بصمات كبيرة في العمل، وهو ما يعطي الجمعية الأمكانية لتقديم المزيد من المقترحات والمبادرات والاستشارات التي تسهم في زيادة الدخل للكويت. وشدد الصالح على الأهمية الكبيرة لتبني كافة المقترحات والمبادرات التي يقدمها أعضاء الجمعية ووضعها موضع التطبيق الفعلي وتقديمها للمسؤولين من مختلف الاتجاهات.

تفعيل المقترحات

وفي كلمته أمام أعضاء الجمعية العمومية، أشار الصالح إلى أنه تم مناقشة العديد من الاقتراحات المقدمة من الأعضاء وتم تفعيلها وتتمثل في: إنشاء وتفعيل اللجان الأولية واللازمة لبدء العمل في أنشطة الجمعية وإنشاء بنك معلومات للأعضاء الراغبين في العمل الاستشاري وعمل التحضيرات اللازمة لاجتماع الجمعية العمومية السنوي وتجديد العضوية واستقطاب الأعضاء الجدد، بالإضافة إلى تقديم موارد الدعم المادي للجمعية. وبيّن أنه تم إنشاء وتشكيل وتفعيل اللجان الأولية واللازمة لبدء العمل في أنشطة الجمعية والتي تتمثل في : لجنة القيد والقبول ولجنة العلاقات العامة والإعلام ولجنة التدريب والاستشارات واللجنة الثقافية والاجتماعية.

اجتماعات واقعية وافتراضية

وقال الصالح : عقد مجلس الإدارة العديد من الاجتماعات الواقعية والافتراضية من خلال برنامج زووم 2021 للوصول لأهداف الجمعية المنشودة ووضع الأطر اللازمة لعمل الجمعية وأنشطتها.

وشدد الصالح على ضرورة العمل في الدفع بجهود الاتصال مع جميع الجهات المعنية بالعمل في القطاع النفطي وعلى رأسها مؤسسة البترول وشركاتها التابعة لتعزيز دور الجمعية في واقع المجتمع.

وبين أنه رغم جائحة كورونا، فإن الجمعية عقدت العديد من الاجتماعات الواقعية والافتراضية لمناقشة الأمور كافة المتعلقة بالجمعية واتخاذ قرارات واضحة بشأنها، مبدياً أمله تعزيز دورها في المستقبل واستقطاب المزيد من الأعضاء العاملين والمتقاعدين من القطاع النفطي.

وعلى هامش العمومية، تقدم أعضاء الجمعية الحضور بعدة مقترحات من بينها :

الاتفاق على التواصل مع المبادرين في مبادرة الكويت عاصمة النفط وذلك لدمجها مع الجمعية وأهدافها والعمل على احيائها مع المسؤولين ومتخذي القرار.

دعم تلك المبادرة والتنسيق بينها وبين جمعية التنمية النفطية للدفع بتلك المبادرة وتعظيم تواجدها في الواقع الكويتي، وذلك لدمجها مع برامج الجمعية وأهدافها والعمل على إحيائها مع المسؤولين ومتخذي القرار.

التواصل مع وزارة الشؤون لتقديم الدعم المادي المطلوب للجمعية من أجل تعزيز أنشطتها على المدى الطويل.

العمل على ترجمة الأفكار المقدمة من أعضاء الجمعية وجعلها خططاً واقعية قابلة للتنفيذ.

بنود العمومية

وقد أقرت العمومية كافة البنود الواردة في محضر الاجتماع وتشمل : سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة الإداري والمالي عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2021 ومناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 ومناقشة واعتماد الميزانية المقترحة للعام 2022 واعتماد مراقب الحسابات السادة مكتب الواحة للعام 2022، وبحث كافة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء وبند ما يستجد من أعمال.

