«الوطني» وقَّع عقد تمديد الشراكة مع «Visa»

مال وأعمال

يحرص بنك الكويت الوطني على توطيد علاقاته الراسخة مع جميع المؤسسات الرائدة بما يسهم في تعزيز قدرته الفائقة على تلبية احتياجات عملائه. وفي ذلك الإطار، قام بنك الكويت الوطني بتحديث عقد شراكته الاستراتيجية مع شركة فيزا الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات Visa لمدة 7 سنوات إضافية. وقع العقد الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت، صلاح الفليج ممثلاً عن بنك الكويت الوطني، د. سعيدة جعفر، مديرة مجموعة فيزا في دول مجلس التعاون الخليجي ممثلة عن Visa وذلك خلال حفل حضره لفيف من قيادات مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في البنك وقيادات Visa في الكويت وذلك في مقر بنك الكويت الوطني الرئيس.

وبهذه المناسبة قال صلاح الفليج: «سعداء بتمديد عقد الشراكة مع Visa التي تربطنا بها علاقة استراتيجية راسخة حيث نحرص على التعاون مع المؤسسات الرائدة في مجالاتها بما ينعكس على تعزيز قدرتنا بشأن تلبية احتياجات وطموحات عملائنا». وأضاف الفليج: «أثمرت شراكتنا مع Visa على مدى سنوات طويلة من التعاون عن العديد من المنتجات المصرفية المتميزة والحملات الاستثنائية التي ساهمت في تلبية احتياجات عملائنا على اختلاف شرائحهم وشهدت إقبالاً كبيراً منهم واعتمدوا عليها في حياتهم اليومية». ومن جانبها صرحت د. سعيدة جعفر، مديرة مجموعة فيزا في دول مجلس التعاون الخليجي قائلة: «إنه من دواعي سرورنا القيام بتمديد شراكتنا طويلة الأمد مع بنك الكويت الوطني، والذي عملنا معه بشكل وثيق على مدار سنوات طويلة في سبيل تطوير الكثير من حلول الدفع الرقمية الحصرية والمعدة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء مع تقديم المكافآت لهم، والتي تقدم تجارب سلسة وآمنة لحاملي البطاقات لإتمام مدفوعاتهم اليومية من المتاجر وتلك الخاصة بالترفيه والسفر. وبينما نحن بصدد تمديد شراكتنا لسبع سنوات أخرى، فإننا نؤكد التزامنا المتواصل بتنمية التجارة الرقمية، وتقديم المزيد من المنتجات المبتكرة في الكويت والحلول التي تركز على تلبية احتياجات العملاء من أجل تقديم الفائدة للمستهلكين والشركات في البلاد على حد سواء».

