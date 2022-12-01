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مال وأعمال

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صفقات معلنة قيد التنفيذ


بنهاية الربع الثالث من عام 2022، كانت هناك 32 صفقة معلنة قيد التنفيذ، وهي نسبة قريبة مما كان عليه الحال خلال الربع الثاني من عام 2022 الذي انتهى بالإعلان عن 30 صفقة. واستهدفت غالبية هذه المعاملات شركات سعودية التي نالت 50% من إجمالي عدد الصفقات المعلنة، تليها الإمارات والكويت بنسبة 25% و 19% على التوالي. فيما ارتبطت الصفقات المتبقية بشركات عمانية وقطرية، بينما أنهت البحرين الربع الثالث دون أي معاملات قيد التنفيذ. ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية والكويت هما السوقان الوحيدان اللذان شهدا نموا في الصفقات المعلنة مقارنة بالربع السابق.


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