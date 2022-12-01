«سيتي» تتوقع تباطؤ النمو العالمي أقل من %2 في 2023

مال وأعمال

توقعت مجموعة «Citigroup» أن يتباطأ النمو العالمي إلى أقل من %2 العام المقبل، مرددة توقعات مماثلة من قبل المؤسسات المالية الكبرى مثل Goldman Sachs و Barclays و JP Morgan. استشهد الاستراتيجيون في شركة السمسرة بالتحديات المستمرة التي تفرضها جائحة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات عالية وتشديد السياسة النقدية، كأسباب وراء التوقعات. وقال الخبراء الاستراتيجيون في «سيتي» بقيادة ناثان شيتس: «نرى أن الأداء العالمي من المرجح أن يعاني من حالات ركود على مستوى الدول خلال العام المقبل»، وفق ما نقلته «رويترز».

