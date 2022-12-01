«بوبيان» احتفل بمرور 18 عاماً على التأسيس

مال وأعمال

يحتفل بنك بوبيان بمرور 18 عاماً على انطلاقته كإحدى المؤسسات المالية الإسلامية بعد أن أعلن عن تأسيسه من خلال أكبر طرح للاسهم للمواطنين اعتبر وقتها الأكبر في تاريخ الكويت برأسمال 76 مليون دينار.

وعلى مدار هذه السنوات نجح بنك بوبيان في تأكيد مكانته كواحد من أهم البنوك الكويتية التى استطاعت أن تحقق الكثير من الإنجازات والنجاحات على مستوى السوق المحلة على الرغم من قصر عمره نسبياً مقارنة بالأخرين.

وبطبيعة الحال لا يمكن لأي متابع أن يتناول ما حققه بنك بوبيان من إنجازات دون أن يربط ذلك مباشرة بفريق عمل البنك بقيادة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد والذين استطاعوا تحويل البنك من مجرد مصرف عادي إلى واحد من أبرز بنوك الكويت والمنطقة من خلال صعوده من المرتبة الاخيرة محلياً قبل 10 أعوام إلى المركز 3 بين بنوك الكويت جميعاً وارتفاع الاصول من 4 مليارات دولار إلى نحو 26 مليار دولار حالياً.

ويمكن تلخيص سر نجاح البنك في مجموعة نقاط أبرزها وضع استراتيجية واضحة و تكوين فريق تنفيذي من أصحاب الخبرات والعودة لأساسيات العمل المصرفي والتركيز على خدمة العملاء والاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية و الاستثمار في الموارد البشرية والتركيز على العنصر الوطني.

وكان البنك ومع نهاية الربع الثالث من العام الحالي قد أعلن عن تحقيق أرباحاً تشغيلية بلغت حوالي 79 مليون دينار مع استمرار البنك في تجنيب مخصصات بقيمة 31 مليون دينار محققاً بذلك ارباحاً صافيةً بلغت حوالي 49 مليون دينار بزيادة 52% عن العام الماضي وبلغت ربحية السهم 11.8 فلس.

وبلغ إجمالى اصول البنك 7.8 مليارات دينار بنسبة نمو 6% كما بلغ إجمالي ودائع العملاء 5.8 مليارات دينار بنسبة نمو 7% فيما بلغت محفظة التمويل 5.8 مليار دينارات بنسبة نمو 9% وبلغت الإيرادات التشغيلية 153 مليون دينار بنسبة نمو 9% وعلى مستوى الحصص السوقية، فقد ارتفعت حصة البنك من التمويل المحلي بصفة عامة إلى حوالي 11.2%.

أعلى تصنيف ائتماني

وحقق بنك بوبيان وهو يحتفل بمرور 18 عاماً على التأسيس خطوة جديدة نحو المزيد من الإنجازات بحصوله على ترقية جديدة من وكالة ستاندرد آند بورز الائتمانية والتي رفعت التصنيف الائتماني للبنك طويل الاجل إلىA وتعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة مع رفع تصنيف الوضع الائتماني المستقل إلى + BBB.

ويضع الرفع الأخير بوبيان في صدارة البنوك المحلية المصنفة من قبل وكالة ستاندرد آند بورز الائتمانية وفى صدارة كل البنوك الإسلامية فى الكويت والثاني على مستوى جميع البنوك المحلية المصنفة من قبل الوكالتين الاخريين موديز وفيتش وهو أمر يزيد من التحديات أمامنا ويجعلنا مصممين أكثر على الاستمرار في تحقيق الإنجازات.

أكبر اكتتاب في تاريخ الكويت

جاء طرح أسهم بنك بوبيان في عام 2004 ليمثل وقتها أكبر طرح للأسهم في تاريخ الكويت بلغ حينذاك 76 مليون دينار حيث تم فتح باب الاكتتاب في أسهم البنك بناء على المرسوم الأميري الخاص بتأسيس شركة مساهمة كويتية عامة باسم «بنك بوبيان»، وبلغ رأس مال البنك حسب المرسوم 100 مليون دينار (مليار سهم) كانت حصة الهيئة العامة للاستثمار منها 20 % ومؤسسة التأمينات الاجتماعية 4 % والباقي 76 % طرحت للاكتتاب العام.

وصدر في سبتمبر 2004 قرار وزير التجارة والصناعة بتأسيس بنك بوبيان كشركة مساهمة، إلا أنه كونه مصرفاً أو بنكاً فإنه كان يتعين صدور قرار خاص من وزارة المالية، وبالفعل فقد صدر القرار رقم 23 لسنة 2004 بتاريخ 28 نوفمبر 2004 بتسجيل البنك في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

ومثل عام 2005 الانطلاقه الفعلية للعمليات التشغيلية للبنك، حيث كانت البداية بعدد محدود من الموظفين بدأوا العمل من خلال مجموعة من المكاتب المؤجرة في مبنى صغير يقع في قلب العاصمة حيث شهد البنك مجموعة من التطورات المهمة.

مرحلة إعادة البناء والانطلاق

يمكن التأريخ لهذه المرحلة منذ أغسطس 2009 مع وجود إدارة تنفيذية جديدة للبنك بقيادة الرئيس التنفيذي عادل عبدالوهاب الماجد في اعقاب حصول البنك الوطني على موافقة بنك الكويت المركزي بشراء ما نسبته 40 % من أسهم بنك بوبيان ليكون ذراعه الإسلامي ليتقدم بعدها الوطني بطلب آخر لرفع النسبة إلى 60 %.

يعتبر العام الحالي الأول بعد تجاوز الكويت والعالم لأزمة جائحة كوفيد 19 والتى غيرت الكثير من المفاهيم والسلوكيات التى تعودنا عليها في وقت تمكن فيه بنك بوبيان بحمدالله من التعامل مع هذه الأزمة باحترافية عالية خاصة ما يتعلق بخدمة العملاء خلال فترتي الحظر الجزئي والكلي بفضل استثمارات البنك في قطاع الخدمــــات المصرفية الرقمية والتى أتت ثمارها من خلال تلبية احتياجات العملاء المختلفة.

وانعكس نجاح البنك في مجال الخدمات المصرفية الرقمية في النمو غير المسبوق في قاعدة العملاء ممن يستخدمون هذه القنوات سواء عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف النقال (Boubyan Mobile Banking)، والذي تضاعف خلال السنوات الأخيرة مقارنة بنسب نمو معتدلة لدى المصارف الأخرى.

وعلى مدار سنواته الأخيرة حصد البنك عشرات الجوائز في مختلف المجالات إلا أن اكثرها أهمية جائزة أفضل بنك إسلامي في العالم في مجال الخدمات المصرفية الرقمية «Best Islamic Digital Bank» من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية إلى جانب جوائز مؤسسة سيرفس هيرو لخدمة العملاء سواء على مستوى البنك الاسلامية او القطاع الخاص الكويتي.

واستمر البنك في خطواته التوسعية الرقمية من خلال استحواذه قبل عامين على بنك لندن والشرق الاوسط والذي يمتلك فيه حالياً 71% من الاسهم، ثم جاء اعلان بنك بوبيان العام الماضي عن انطلاق أعمال علامته التجارية الجديدة «Nomo Bank» بالكامل في الكويت والمملكة المتحدة كأول بنك رقمي إسلامي عالمي من لندن لديه القدرة على تقديم خدماته للجميع سواء من عملاء بوبيان أو غيرهم.

ويطمح البنك إلى أن يُصبح البنك الإسلامي المفضل لعملاء دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة المتحدة حيث تم وضع مجموعة من المبادىء الرئيسية ضمن استراتيجية التحوّل الخاصة بالبنك بعد الاستحواذ من بينها بناء علامة تجارية مستدامة تركز على العملاء ومنسجمة مع مجموعة بنك بوبيان.

أعلى نسبة كوادر وطنية

يعتبر «بوبيان» من أعلى مؤسسات القطاع الخاص توظيفاً للعمالة الوطنية والتى تقترب حالياً من 80 % في الوقت الذي يسعى فيه البنك إلى استقطاب الكوادر النسائية حيث بلغت نسبة الموظفات أكثر 26% من إجمالى القوى العاملة على مستوى البنك.

وخلال عام 2022 ارتفعت نسبة السيدات العاملات في بنك بوبيان ووصول عدد منهن إلى مناصب قيادية في إدارات مختلفة في البنك وهو ما يؤكد حرص البنك على تمكين المرأة نظرا لدورها المهم في رحلة نجاح البنك.

وتمثل المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع الكويتي حجر الزاوية في تعاملات البنك مع مختلف الشرائح مساهمة منه في التنمية، لذا كان للبنك السبق في إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية ودعم الكثير من الأنشطة والفعاليات الموجهة لمختلف الشرائح.

وتعتبر مبادرة ( نور بوبيان ) أيقونة المبادرات الاجتماعية والانسانية للبنك التى تؤكد سعيه للعمل الخيري خارج الكويت من خلال قيامه بإجراء عمليات جراحية لإعادة البصر للمصابين بمرض المياه البيضاء في افريقيا.

