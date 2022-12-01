«الدراسات المصرفية» في معرض «التطبيقي»

مال وأعمال

ضمن إطار دعم معهد الدراسات المصرفية لخريجي الكليات والمعاهد وتوجيههم لسوق العمل فى الكويت، شارك المعهد في معرض الفرص الوظيفية الخامس الذي أقامته الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وذلك خلال الفترة من 28/11/2022 الى 30/11/2022، برعاية من الدكتور حمد العدواني وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويهدف المعرض إلى خلق المناخ الأمثل لخريجي الكليات والمعاهد الذين يشكلون الشريحة الأكبر للطبقة العاملة وتوعيتهم وتوجيههم نحو سوق العمل فى دولة الكويت.

وقد أكد المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية المهندسة/ رنا عبدالله النيباري على أهمية دعم الشباب الكويتي والاستثمار فيه، والعمل على التطوير من قدراته، والسعي إلى توجيهه، وذلك لمساعدته على تحقيق طموحاته لبناء مستقبله، والحرص على تنمية الأجيال الناشئة باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية والتقدم والتطور لوطننا الحبيب الكويت.

وتعكس مشاركة المعهد في هذا المعرض حرصه على التواصل الدائم مع الخريجين الكويتيين الجدد، لإطلاعهم على الخدمات التي يُقدمها المعهد من دورات تدريبية وحلقات نقاشية، وشهادات مهنية، ودراسات بحثية وغيرها من الخدمات المهمة، التي تُسهم في تأهيلهم وظيفياً، وفي تحقيق طموحاتهم لبناء مستقبلهم، باعتبارهم ثروة وطنية يجب رعايتها وتنميتها.

