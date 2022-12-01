«اتحاد التأمين» نظّم ورشة العمل في «التأمين البحري»

مال وأعمال

في إطار الخطة التدريبية نظم الاتحاد الكويتي للتأمين ورشة العمل رقم ( 20) بعنوان (التأمين البحري) وذلك يوم الاربعاء الماضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت. حاضر فيها أحمد حسين المدير التنفيذي في شركة الخليج للتأمين واعادة التأمين وبمشاركة (27) من موظفي الشركات الأعضاء في الاتحاد.

حيث اشار المحاضر الى ان التأمين البحري ينقسم الى تأمين البضائع المنقولة وتأمين اجسام السفن وتأمين المسؤولية المدنية وانواع اخرى. وقد تم التركيز في الورشة على القسم الاول وهو تأمين نقل البضائع. وقد اكد المحاضر على الاطلاع على القوانين ذات الصلة بالنقل البحري مثل قانون التجارة البحرية لمعرفة الاطر القانونية لهذا النوع من التأمين الذي ينفرد ببعض الخواص الاستثنائية مثل عدم وجود تاريخ لبداية ونهاية العقد وانما مدة الوثيقة مرتبطة بمسار الرحلة وكذلك عدم ذكر اسم المؤمن له انما التغطية تكون لحامل وثيقة التأمين.

و تطرق المحاضر الى نشأة هذا التأمين في بريطانيا وهيئة سوق لويدز والاسباب التي ادت الى انتشاره ونجاحه وانه احد اهم الانواع التي تحقق ارباحاً لشركات التأمين بصفة عامة.

وأوضح المحاضر اهم الفروق بين تغطيات التأمين البحري وفقاً لرغبات اصحاب المصلحة التأمينية.

وبين بعض حالات افلاس شركات النقل البحري واثر ذلك على مالكي البضائع على ظهر السفينة ومبدأ الخسارة المشتركة وقد تم استعراض بعض الفيديوات التوضيحية لحالات تعثر بعض السفن في مساراتها او حدوث حرائق او اعمال القرصنة.

وتطرق الى البيوع البحرية في قانون التجارة الكويتي وامكانية تأمين البضاعة من المخزن الى المخزن والفرق بين تأمين (سيف CIF ) و(فوب FOB ).

واخيراً قدم المحاضر النصائح العملية لموظفي الاكتتاب في الشركات في كيفية التصرف عند اعداد وثيقة تأمين نقل البضائع في التأمين البحري.

وفي نهاية ورشة العمل قام الاتحاد بتوزيع شهادات مشاركة على الحضور.

