«الأهلي المتحد»: 10 رابحين في سحب «الحصاد»

مال وأعمال

قام البنك الأهلي المتحد امس الأربعاء بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذى ينفرد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.

وأسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1,000 دينار لكل منهم وهم : زينب علي محمد، وفهد ملفي هجرس العازمي، وحسيني باي حاتم كتيجي، وزينب مبارك مطر الحصم، وشيخة عبدالعزيز يوسف المزيني، وحسام أحمد محمد حسن، وعبد المحسن ممدوح مسهوج العنزي، وسمر محمد وليد يوسف خليل، فجر عثمان مزعل السعيد، وعبد العزيز حسن عبد الله القلاف.

يقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100,000 دينار. بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1,000 دينار لكل جائزة. وتبقي الجوائز الربع سنوية الكبري بقيمة 250,000 دينار. نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر. وفضلا عن هذه االباقة من الجوائز الجذابة، هناك أيضاً أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يزيد من جاذبية حساب الحصاد الإسلامي.

وينفرد حساب الحصاد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج إدخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.

علماً بأن الحد الأدنى للمشاركة والاستفادة من السحوبات كافة هي 100 دينار، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30,000 فرصة في السحب بالإضافة الى الحصول على أرباح سنوية مثمرة. وتتيح كل 50 ديناراً في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة فى السحب بشرط أن يحافظ على رصيده لمدّة خمسة عشر يوماً على الأقل قبل تاريخ السحب، وكلما زادت مدة الإحتفاظ تزيد فرص دخول السحب لكل 50 ديناراً ويتم إجراء السحوبات كل يوم أربعاء بناء على خطة السحب.

