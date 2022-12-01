ولي العهد لصالح الفضالة: طبَّقتم ما جُبل عليه حكام الكويت من صون للهوية الوطنية

الأولى

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة إلى رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة هنأه فيها على الدعم والثقة التي أولاهم إياها مجلس الوزراء في بيانه الصادر بتاريخ 14 نوفمبر الحالي، معرباً عن تقديره «للجهود المتميزة التي قام بها الجهاز من أجل إنجاز المهام والواجبات المناطة به.

وعبر سموه عن تقديره لجهوده ولجهود كل العاملين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، مطبقين ما جبل عليه حكام الكويت الكرام من صون للهوية الوطنية وحفاظاً على مكونات المجتمع ومتعاونين مع الدول المجاورة من خلال تطبيق النظم والقوانين المحافظة على حقوق المواطنين، داعياً الله تعالى أن يوفقهم في أداء مهامهم وأن يجعل التوفيق والسداد حليفهم وتحقيق الخير لأبناء الوطن المخلصين في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سدد الله على دروب الخير خطاه».

