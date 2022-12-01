محمد العدساني في ذمة الله

الأولى

فقدت الكويت أمس أحد رواد العمل السياسي والبرلماني في البلاد المغفور له بإذن الله تعالى محمد يوسف العدساني رئيس مجلس الأمة الأسبق للفصل التشريعي الخامس 1981 - 1985. ولد الراحل في الكويت عام 1925 وزخرت مسيرته بالعمل السياسي البرلماني والحكومي إلى جانب عمله الدبلوماسي فقد شارك العدساني في انتخابات مجلس الأمة لدورات عدة وفاز في انتخابات 1963 و1981 فيما خسر في انتخابات 1967 و1985.

وتولى الفقيد حقائب وزارية إذ كان وزيرا للتخطيط في العامين 1976 و1978 ووزيرا للأشغال في عام 1978 كما تولى رئاسة المجلس البلدي وكان عضوا في مجلس التخطيط وسفيرا للكويت لدى كل من المملكة العربية السعودية والصومال ولبنان.

وبعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أسرة العدساني أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة محمد يوسف العدساني ، مشيدا سموه بما قدمه الفقيد من إسهامات جليلة في خدمة وطنه عبر مسيرة حافلة بالعطاء والإخلاص والوفاء للوطن العزيز من خلال مختلف المناصب الرفيعة التي تقلدها بكل جدارة واقتدار لاسيما توليه رئاسة مجلس الأمة والتي من خلالها أثرى بحكمته ورشده مسار العمل البرلماني في الوطن العزيز ، مستذكرا سموه بكل الاعتزاز السجايا الحميدة والمناقب النيرة للفقيد والتي أكسبته جل تقدير واحترام الجميع حيث كان رحمه الله رمزا للمواطن المخلص لدينه ووطنه ، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة وذويه جميل الصبر والسلوان.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية مماثلة إلى أسرة محمد العدساني رئيس مجلس الأمة الأسبق ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة محمد يوسف العدساني.

مستذكرا سموه ما قدمه الفقيد من إسهامات بارزة وما تميز به من إخلاص ووفاء في خدمة الوطن العزيز خلال تقلده لمختلف المناصب الرفيعة بكل كفاءة واقتدار ، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

وكان سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء قد بعث ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له محمد يوسف العدساني رئيس مجلس الأمة الأسبق ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة محمد يوسف العدساني.

والنهار تتقدم إلى أسرة الراحل بأحر التعازي والمواساة، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.