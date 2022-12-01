نواب: شهر العسل.. ليس دائماً

الأولى

لوَّح عدد من النواب في جلسة مجلس الأمة امس بالعودة إلى خندق معارضة الحكومة حيث اكدوا ان التعاون معها ليس شيكا على بياض، محذرين الحكومة من الاخفاق في القدرة على ترجمة برنامج عملها إلى واقع ملموس، وتجنب تعيينات القياديين الباراشوتية ومكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين وزيادة المعاشات والرواتب.

وطالب هؤلاء النواب بفتح ابواب الوزراء امام المواطنين لمعالجة مشكلاتهم وانصافهم، معتبرين ان التعاون في استجواب اول من أمس مجرد جس نبض واعطاء فرصة للحكومة، ومن استجوابات قادمة ما لم تتحقق تطلعاتهم. من جانب آخر، أثنى العديد من النواب على قرارات الحكومة تلبية تطلعات الناخبين.

جاء ذلك في معرض موافقة المجلس على مراسيم الضرورة الصادرة خلال فترة حل المجلس والقاضية بإضافة بعض المناطق إلى الدوائر الانتخابية وبالتصويت بالبطاقة المدنية. ووافق المجلس على توصية لتقديم تقرير من الحكومة خلال 3 شهور بالاجراءات المتخذة مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية فيما يخص استمرار نقل عناوين السكن واصدار بطاقات جديدة استعدادا للانتخابات المقبلة.

من جانب آخر، تقدم خمسة نواب باقتراح برغبة لتشكيل لجنة من مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة والجهات المختصة بشأن اعداد اختبارات القياديين ودوراتها التأهيلية، من اجل تجنب تكرار ما شهدته المرحلة السابقة من ضعف في أداء بعض القياديين ما أثر سلباً في أجهزة الدولة ومؤسساتها. على صعيد آخر، تقدم عشرة نواب بطلب لاستعجال اللجان في اعداد تقاريرها بشأن قانون منع تعارض المصالح، وقانون تأسيس شركات إنشاء المدن الاسكانية، وقانون الانتخاب بالقوائم النسبية والمفوضية العليا لادارة الانتخابات، لمناقشتها في الجلستين المقبلتين.