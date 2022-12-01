تونس أبدعت.. وودَّعت

الأولى

ودَّعت تونس مونديال قطر 2022 برأس مرفوعة عقب انتصارها على فرنسا بهدف نظيف حمل توقيع اللاعب وهبي الخزري في الدقيقة 58 من عمر المباراة التي أقيمت أمس على ستاد المدينة التعليمية في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة، التي شهدت فوز أستراليا على الدنمارك بهدف ماثيو ليكي في الدقيقة 60 من زمن اللقاء الذي أقيم في التوقيت نفسه على ستاد الجنوب، لتترافق أستراليا مع فرنسا إلى الدور الثاني من عمر البطولة المستمرة في قطر حتى 18 ديسمبر الحالي.

وحافظت فرنسا على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط متقدمة بفارق الأهداف عن أستراليا، فيما احتلت تونس التي قدمت أداء قتاليا عالياً ورائعاً أمام حاملة اللقب المركز الثالث برصيد 4 نقاط، والدنمارك في المركز الأخير برصيد نقطة.

ويملك المغرب فرصة إعادة كتابة التاريخ اليوم عندما يلتقي كندا، فيما يواجه المنتخبان الكرواتي والبلجيكي، وصيف وثالث النسخة الأخيرة تواليا، خطر الخروج من الدور الأول في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.

وتنتظر ألمانيا خدمة من جارتها الأوروبية إسبانيا من أجل العبور إلى الدور ثمن النهائي من دون الدخول في حسابات معقدة، حين يختتم العملاقان منافسات المجموعة الخامسة اليوم بمواجهة كوستاريكا واليابان توالياً.

ومازالت المنتخبات الأربعة تملك الأمل بالحصول على بطاقتي التأهل، وكل ذلك يعود سببه إلى الفوز الذي حققته كوستاريكا على اليابان 1- 0 في الجولة الثانية.