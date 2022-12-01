الرشيد: تخصيص أراضٍ لـ«التأمينات» كسداد عيني لجزء من «الاكتواري»

الأولى

كشف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد عن تشكيل فريق عمل يختص باختيار مساحات الأراضي المتاحة وتحديد قيمتها العادلة ومتابعة إجراءات تخصيصها للمؤسسة العامة للتأمينات لاستخدامها كسداد عيني لجزء من العجز الاكتواري. وقال في وثيقة حصلت عليها «النهار» إنه لم يصدر قرار بسداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري لمؤسسة التأمينات عن السنة المالية 2022/2023، لافتاً الى صدور قرار بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم وتعديل بعض أحكام التأمينات لتغطية العجز الاكتواري إما نقداً وإما عينيا.

وقال إنه نظراً لالتزام وزارة المالية بتحديد سقف محدد للمصروفات العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، فقد ارتأت اللجنة العليا تأجيل إدراج أي مبالغ خاصة بالعجز الاكتواري، سيما أن الجهة المختصة لم تنته من أعمال الفصل الرابع عشر للمركز المالي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في 31 مارس 2019.

وأفاد الرشيد بأنه لم يتم تحديد القيمة المراد سحبها من الخزانة العامة للسنة المالية الحالية، سواء كانت نقداً أو عيناً أو منقسمة بين السداد النقدي والعيني.