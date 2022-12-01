تصويت «مبدئي» على إعفاء الكويتيين من الـ «شنغن» اليوم

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أعلنت لجنة الحريات المدنية والعدل والداخلية في البرلمان الأوروبي أن أعضاءها سيصوتون اليوم الخميس على إعفاء مواطني الكويت وقطر من تأشيرة «شنغن».

جاء هذا الإعلان بعد ايام من تأجيل التصويت الذي كان من المقرر إجراؤه في 17 نوفمبر الحالي.

وفي حال تم التصويت في اللجنة بتأييد القرار فإنه سينتقل الى البرلمان الأوروبي بهيئته العامة في وقت يحدد لاحقا. وكان نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس قال منذ نحو اسبوعين: إن عملية إعفاء الكويتيين من تأشيرة «شنغن» في مراحلها النهائية بعد أن استكملت الكويت جميع الاستحقاقات الفنية المطلوبة لملف الاعفاء.