العراق يلغي مطالبة القادمين بشهادة لقاح «كورونا»

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أعلنت وزارة الصحة العراقية، إلغاء مطالبة المسافرين من العراق والداخلين إليه، بإبراز بطاقة تلقيح (كوفيد- 19).

وقالت في تعميمٍ لها، أمس «تقرر عدم مطالبة الوافد إلى العراق أو المغادرة منه (العراقيين والأجانب) بشهادة تلقيح (كوفيد- 19) ابتداءً من الأول من ديسمبر الحالي (اليوم)».

وأضاف التعميم الوزاري «يكون ارتداء الكمامة في جميع المرافق العامة المفتوحة والمغلقة، بما في ذلك دور العبادة والمساجد والمطاعم وقاعات الحفلات وغيرها اختيارياً».

واستثنت وزارة الصحة المؤسسات والمرافق الصحية من إعفاء ارتداء الكمامة، مع التأكيد على جميع الوزارات والمؤسسات غير الحكومية بضرورة «اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحث منتسبيها للتلقيح بلقاح كوفيد - 19».

