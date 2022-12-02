الأمير: التقدم والازدهار لشعب الإمارات وقيادته الحكيمة

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

مشيدا سموه بالإنجازات التنموية والحضارية البارزة التي حققها البلد الشقيق على كل الأصعدة وفي مختلف الميادين، لا سيما الاقتصادية والعلمية والثقافية وبصورة عززت من المكانة المرموقة لدولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأعرب سموه في رسالة عن الثناء على العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والتأكيد على الحرص الدائم والمشترك لتعزيزها والارتقاء بأفق التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب.

متمنيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

صاحب السمو هنأ رومانيا

وأفريقيا الوسطى بعيديهما

الوطنيين

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فاوستين أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية أفريقيا الوسطى وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

و بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية رومانيا وشعبها كل التقدم والازدهار.

وزير الدفاع هنأ نظيره الإماراتي

بعث وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح ببرقية تهنئة إلى وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي وذلك بمناسبة الذكرى 51 للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب في برقيته عن تمنياته لدولة الإمارات بدوام التقدم والتطور والازدهار ولقواتها المسلحة بالرفعة والعزة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على سموه وعلى الشعب الإماراتي بالخير واليمن والبركات.

