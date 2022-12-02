سمو ولي العهد هنأ الإمارات ورومانيا وأفريقيا الوسطى

وطن النهار

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. متمنيا سموه له وافر الصحة والعافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها كل الرقي والازدهار في ظل قيادته الرشيدة.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له وافر الصحة والعافية.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى الرئيس فاوستين أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له وافر الصحة والعافية.

