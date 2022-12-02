loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

بمناسبة الأعياد الوطنية لبلادهم

سمو ولي العهد هنأ الإمارات ورومانيا وأفريقيا الوسطى


بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. متمنيا سموه له وافر الصحة والعافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها كل الرقي والازدهار في ظل قيادته الرشيدة.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له وافر الصحة والعافية.
وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى الرئيس فاوستين أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له وافر الصحة والعافية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة